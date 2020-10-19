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Spor İzmit Belediyespor Başkanı Koştur: "Avrupa Ligi eleme maçları İzmit'te oynanacak"
Spor

İzmit Belediyespor Başkanı Koştur: "Avrupa Ligi eleme maçları İzmit'te oynanacak"

Yeniakit Publisher
2020-10-19 13:17:56 -
İzmit Belediyespor Başkanı Koştur: "Avrupa Ligi eleme maçları İzmit'te oynanacak"

KOCAELİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından İzmit Belediyespor'un başkanı Uğur Koştur, FIBA Avrupa Ligi eleme maçlarının İzmit'te oynanması için yaptıkları başvurunun kabul edildiğini bildirdi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Koştur, FIBA Avrupa Ligi eleme maçlarının İzmit'te oynanmasıyla ilgili başvurularının değerlendirildiğini dile getirdi.

Koştur, "FIBA, organizasyonun İzmit'te yapılmasına karar verdi. Eleme maçları İzmit'te oynanacak." ifadelerini kullandı.

Dün sahalarında BOTAŞ'a yenilmeleriyle ligdeki ilk mağlubiyetlerini yaşadıklarını hatırlatan Koştur, ligde oynanacak daha çok maç olduğunu söyledi.

Bu yenilgiden ders alacaklarını ifade eden Koştur, "Dün akşam teknik heyetle bir araya geldik ve maçın değerlendirmesini yaptık. Bugün de oyuncularımızla bir araya geleceğiz ve maçı değerlendireceğiz. Gerekli tedbirleri alacağız. Önümüzde uzun bir maraton var. Önümüzde Beşiktaş HDI Sigorta maçı var. O yüzden bu maçtan gerekli dersleri alıp yolumuza devam edeceğiz. Kısa sürede ayağa kalkmak durumundayız. Bizden beklenti var. Haftaya Avrupa Ligi eleme maçımız var." diye konuştu.

Tek karşılaşma üzerinden 28 Ekim'de yapılacak FIBA Avrupa Ligi elemelerinde İzmit Belediyespor, Macaristan temsilcisi Aluinvent DVTK Miskolc ile karşılaşacak.

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