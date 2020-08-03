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Aktüel

İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangını sebebiyle bir site daha boşaltıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-03 00:32:49 -
İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangını sebebiyle bir site daha boşaltıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle bir site daha tedbir amaçlı boşaltıldı.

İlçede dün çıkan ve gece saatlerinde kontrol altına alınan yangına yakın konumda bulunan Çile Köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın başlamıştı.

Alevlerin bölgedeki Ahmetbeyli Mahallesi'ne yaklaşması sebebiyle burada bulunan Gözlem sitesindeki evler tahliye edildi.

Bölgedeki bir site daha yangının genişlemesi nedeniyle boşaltılmıştı.



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