Mehtap Yılmaz, “İzmir’in dağlarında fosseptik patlar!” başlıklı bugünkü köşe yazısında İzmir’i saran kötü kokuya değinerek CHP siyasetini ve CHP’li İzmir Büyükşehir belediyesini eleştirdi.

İşte Yılmaz’ın o yazısı;

Marşta “İzmir’in dağlarında çiçekler açar” diyor ya…

Bu aralar bırakın çiçeği böceği, bildiğiniz fosseptikler açmış!

Kanalizasyonlar patlamış!

Her tarafı lağım kokusu sarmış!

Bir kısım CİHİPİ’liler de kokudan kafa yapıp şizoya bağlamış!

CİHİPİ’li belediyeyi e-mail bombardımanına tutunca belediye de CİHİPİ’ye yakışır bir bahane uydurmuş!

“Hava sıcaklığına bağlı olarak iç körfezde bulunan ve yosun gibi tek hücreli olan fitoplanktonların aşırı derecede çoğalıp daha sonra öldüklerini” söylemiş... Ben kısaca “Fito” diyeyim de siz Fitoplankton anlayın, ha işte bu ölü Fito’larçürüdükçe de bu kokuyu çıkarmış!

Nasılll da filimsel bir açıklama ama?

Sıkışınca “Ay şekerim denizi biz kokutmadık, Fito’lar kokuttu!” de ve yırt yani… Ölümü Fito’lara at ve bu pis kokudan sıyrıl…

İzmirliler de enayi çünkü… Haziran, temmuz, ağustos sıcağında kokmayan Fito’ların, eylülde koktuğunu söyle ve lağım kokusunu sıva… CİHİPİ siyaseti böyle bir şey işte!

Aaaaa, şimdi aklıma geldiiiii! Bu koku belki de yerel seçimler arifesi Saray Gladyosu’nun bilmem hangi plakalı araçla denize döktüğü insansal atıklardan kaynaklanıyordur.

Belki de; “AK Parti şarbonlu etleri getirip millete yedirdi ki, şehir hastaneleri iş yapsın” diyen Yaşar Okuyan haklıdır. Fito’ları İzmir’e AK Parti getirmiştir. Denize döküp alayını boğmuştur. Onlar kokuşunca da şehir lağım kokusuyla dolmuştur! Nasıl fikir ama?

Belki de iktidarın elinde, Ruhat Mengi’nin seçimlerde üfürdüğü “Uçan mühür” gibi “.ıçan mühür” falan da vardır. Veya Ruhat Mengi’nin icat ettiği “uçan mühür” hem uçuyor hem .ıçıyordur. Ortalığa edip sonra da uçmuştur!

Bu yüzden de ortalığı “kimliği belirlenemeyen bir .ok kokusu” sarmıştır.

Aslında Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın (WWF) “Tek Dünya Kentleri Yarışması”na katılan 132 şehir arasından İzmir’i “iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir hareketlilik ve ulaşım konusundaki iddialı hedef ve uygulamaları” nedeniyle Türkiye’nin ulusal şampiyonu seçen o tarafsızzz jüriyi zorla İzmir’e getirip, bayılıncaya kadar bayır-bucak İzmir’i koklatmalıdır!

Yok, bünyeleri İzmirliler kadar kuvvetli çıkarsa da San Francisco’da finalistler arasından birinci olarak İzmir’i seçebilirler artık!

Sevsinler böyle “Dünya İklim Zirvesi”ni…

Aslında İzmir’i şampiyon yapanlar, arka planda da İzmir’de olağan hale gelen su kesintilerini, yağmur “tıp” dediği anda şehri istila eden su baskınlarını… Yani altyapısızlığın çevreye verdiği zararı fotoğraf kareleriyle gösterseler; dünya, şampiyon İzmir’le daha bir gurur duyar!

Hazır İzmir fosseptik kokusuyla şampiyon olmuşken…

Yani keyifler gıcırken…

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