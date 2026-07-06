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Türkiye'nin yeşil altını kapış kapış gidiyor! 66 ülkeye ihraç ediliyor!

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Türkiye'nin yeşil altını kapış kapış gidiyor! 66 ülkeye ihraç ediliyor!

Güneydoğu'da yetişen Türkiye'nin yeşil altını fıstık, yılın ilk 6 ayında 66 ülkeye ihracat edildi.

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Foto - Türkiye'nin yeşil altını kapış kapış gidiyor! 66 ülkeye ihraç ediliyor!

Türkiye'den yılın ilk yarısında 66 ülkeye 60 milyon 814 bin dolarlık fıstık ihracatı gerçekleştirildi. AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye, geçen yıl 94 ülkeye yaptığı fıstık ihracatından 178 milyon 203 bin dolar gelir elde etti.

#2
Foto - Türkiye'nin yeşil altını kapış kapış gidiyor! 66 ülkeye ihraç ediliyor!

İHRACATTA ZİRVE İTALYA'NIN Yılın ilk yarısında en fazla fıstık ihracatı 18 milyon 92 bin dolarla İtalya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 8 milyon 978 bin dolarla Almanya ve 5 milyon 993 bin dolarla Kazakistan izledi.

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Foto - Türkiye'nin yeşil altını kapış kapış gidiyor! 66 ülkeye ihraç ediliyor!

"YEŞİL ALTIN" BİNLERCE AİLENİN GEÇİM KAYNAĞI Türkiye Fıstık Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Faruk Akbaş, AA muhabirine, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde "yeşil altın" olarak nitelendirilen fıstığın özellikle en fazla ağaç varlığına sahip Şanlıurfa ve Gaziantep'te yoğun olarak üretildiğini söyledi. Fıstığın yalnızca bir tarım ürünü olmadığını belirten Akbaş, binlerce ailenin geçim kaynağı olan ürünün, Türkiye'nin tarımsal ihracatında da stratejik öneme sahip olduğunu ifade etti.

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Foto - Türkiye'nin yeşil altını kapış kapış gidiyor! 66 ülkeye ihraç ediliyor!

İKLİMSEL ZORLUKLARA RAĞMEN ÜRETİM SÜRÜYOR Önceki yılın fıstıkta "yok yılı" olduğunu anımsatan Akbaş, kuraklık ve zirai don nedeniyle üretimde önemli kayıplar yaşandığını dile getirdi. Bu yıl da bölgede etkili olan şiddetli rüzgarın üretimi olumsuz etkilediğini vurgulayan Akbaş, buna rağmen üreticilerin bahçelerinde sulama, bakım ve hasat öncesi hazırlıklarını titizlikle sürdürdüğünü kaydetti.

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Foto - Türkiye'nin yeşil altını kapış kapış gidiyor! 66 ülkeye ihraç ediliyor!

"2026 YILINDAKİ İHRACATIMIZA ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR KATKI SAĞLAYACAK" Hasat dönemine yaklaşıldığını belirten Akbaş, "Çiftçilerimizin bu süreçte göstereceği yoğun emek, sahadaki üretim disiplini ve elde edilecek yüksek verim, 2026 yılındaki ihracatımıza çok daha güçlü bir katkı sağlayacak ve ihracat rakamlarını önemli ölçüde yukarı taşıyacaktır. Üretim kalitesinin artmasıyla birlikte hem iç piyasada hem de dış pazarlarda fıstığa olan talebin daha da güçleneceğini öngörüyoruz. Bununla birlikte ihracatı artırmak, mevcut pazarlardaki payımızı genişletmek ve yeni ihracat kanallarıyla farklı ülke pazarlarına açılmak amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

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