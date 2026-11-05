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Kobi İzmir’e yeni stat için dikkat çeken öneri!
Kobi

İzmir’e yeni stat için dikkat çeken öneri!

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İzmir’e yeni stat için dikkat çeken öneri!

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, yeni dönemde hayata geçirmek istedikleri projeleri açıkladı. Özgener, Atatürk Stadyumu’nun yıkılarak yerine uluslararası organizasyonlara uygun modern bir stat yapılmasını, aynı alana kongre ve sergi sarayı ile spor müzesi kazandırılmasını önerdi.

İzmir Ticaret Odasının 2027-2030 dönemine ilişkin yol haritası açıklanırken, kentin geleceğine yönelik dikkat çeken projeler gündeme geldi. İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçilen Mahmut Özgener, yeni dönemde hayata geçirmeyi planladıkları projeleri anlattı.

 

Özgener, kentteki bir otelde düzenlediği "İzmir Ticaret Odası 2027-2030 Bilgilendirme Toplantısı"nda, İzmir'in geleceğine yönelik projelerin ortak bir vizyon etrafında bir araya getirilmesi gerektiğini söyledi.

Ortak akılla belirlenen hedeflere ulaşmak için ortak iradeye ihtiyaç duyduklarını belirten Özgener, "Ortak akılla doğru yolu bulacağız. Ortak iradeyle o yolu birlikte açacağız." dedi.

 

Özgener, kurmayı hedefledikleri Kamu Hizmetleri Ofisine ilişkin "İzmir Ticaret Odası bünyesinde üyelerimizin farklı kamu kurumlarındaki işleri için zaman kaybetmeden doğru bilgiye ve doğru yönlendirmeye ulaşabilecekleri, resmi dairelerdeki işlemleri için başvuru evraklarını doğrudan Odamızda teslim edebilecekleri bir ofis kurmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

İkiz Dönüşüm Merkezi ile KOBİ'lerin yeşil ve dijital dönüşümünü destekleyeceklerini belirten Özgener, KOBİ'lere enerji verimliliği, karbon yönetimi, dijitalleşme, yapay zeka ve iklim dostu teknolojilere uyum sağlama konularında rehberlik edeceklerini, ihtiyaç duydukları mali ve teknik desteği sağlayacaklarını dile getirdi.

 

Özgener, şöyle devam etti:

"İzmir Ticaret Odası olarak üyelerimizin yapay zekanın sunduğu imkanlardan yararlanabilmesi için İZTO Future Lab: Yapay Zeka Destekli Dijital Test ve Simülasyon Merkezi kuracağız. Merkez bünyesinde işletmelerin doğal afet ve krizler karşısındaki hazırlık kapasiteleri test edilecek ve işletme özelinde kurumsal dayanıklılık karneleri hazırlanacak. Stratejik ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi kurulacak. Oda bünyesinde uzmanlardan oluşturulacak bir ekibin görev alacağı araştırma merkezinde, yapay zeka ve dijital teknolojiler başta olmak üzere dünyadaki mega eğilimler, sektörel analizler, makro ekonomik raporlar, uluslararası jeopolitik gelişmeler, geleceğin sektörleri gibi alanlarda stratejik araştırmalar yapılacak."

 

Stat önerisi geldi

​​​​​​​Özgener, İzmir Ekonomi Üniversitesi Balçova Yerleşkesi'nde üyeler için İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi kuracaklarını, ayrıca ilk ve ortaöğretim düzeyinde hizmet verecek İZTO Vakfı Koleji'ni inşa edeceklerini söyledi.

Selanik, Beyrut ve İskenderiye'yi kapsayacak şekilde oluşturmayı planladıkları Levanten Kültür Rotası için Avrupa Konseyi'ne akreditasyon, İzmir'in kaplıcalarını tanıtmak için de Avrupa Tarihi Termal Kentler Kültür Rotası'na üyelik başvurusu yapacaklarını ifade eden Özgener, İzmir Enternasyonal Fuarı'nın 100. yılının kutlanacağı 2031'de Dünya Odalar Kongresi'ne ev sahipliği yapmak için gerekli girişimlerde bulunacaklarını belirtti.

 

​​​​​​​Özgener, Türkiye ve İtalya'nın ev sahipliği yapacağı 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İzmir'in organizasyonun yapılacağı şehirler arasında yer almadığını, bunun gerekli standartlara sahip modern stadyum olmamasından kaynaklandığını söyledi.

 

Kente modern bir stadyum kazandırılması gerektiğini vurgulayan Özgener, şunları kaydetti:

"Atatürk Stadyumu'nun yıkılarak yerine uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapabilecek standartlarda modern stadyum inşa edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Yapabilirsek şampiyonaya ev sahipliği yapan şehirlerden biri olma fırsatını yakalayabiliriz. Stadyum için kullanılmayan alan içinde de büyük bir kongre ve sergi sarayı ile spor müzesinin yapılmasıyla bu alan, spor, turizm, kültür ve etkinlik ekonomisini bir araya getiren yeni nesil bir yaşam merkezi haline gelebilir. Böyle bir proje gündeme gelirse İzmir Ticaret Odası olarak kongre ve sergi sarayının yapımına talip olduğumuzu belirtmek isterim. Burada klasik bir kongre merkezinin ötesinde şehrimize değer katacak simge bir yapı hayal ediyoruz."

 

Daha fazla üreten ve dünyayla daha güçlü rekabet eden bir İzmir istediklerini dile getiren Özgener, "İzmir'in geleceğini birbirimizden beklemeyelim. Birlikte üstlenelim, birlikte çalışalım, birlikte başaralım." dedi.

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