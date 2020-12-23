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Gündem İzmir'deki 'Mizah Festivali'ne tepki! Tunç Soyer İslam düşmanlarını çağırdı!
Gündem

İzmir'deki 'Mizah Festivali'ne tepki! Tunç Soyer İslam düşmanlarını çağırdı!

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP'li İzmir Belediyesi'nde İslam düşmanlarının konuk olacağı 'Mizah Festivali'nin 'ihanet festivali' olduğunu söyleyerek Tunç Soyer'e tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 21:52:00 -
İzmir'deki 'Mizah Festivali'ne tepki! Tunç Soyer İslam düşmanlarını çağırdı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Uluslararası İzmir Mizah Festivali'ne Türk ve İslam karşıtı karikatüristlerin davet edilmesine tepkiler devam ediyor. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli yaptığı açıklamada "Bu isimler apaçık biçimde Türkiye Cumhuriyeti düşmanıdır, İslam düşmanıdır. Davetleri iptal etmezlerse, yaptıkları festival, tam anlamıyla bir ‘İhanet Festivali’ne dönüşecektir" denildi.

İzmir'deki 'Mizah Festivali'ne tepki

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli yaptığı yazılı açıklamada “Soyer’in tüm tepkilere rağmen bu konuda ısrar etmesini anlamakta zorlanıyoruz! Çağrımızı da tekrar ediyoruz. Türk Milletini, Cumhurbaşkanını, İslam dinini ve bu toprakların tarihini sanat adı altında ayaklar altına alan bu isimleri konuk etmekten vazgeçmelidir. Kin, düşmanlık, nefret duygularını sanat kisvesiyle hayata geçiren bu isimlerden ne medet umduğunu bilmek istiyoruz. Mizahı düşmandan öğreneceksek, vay halimize!” diye konuştu.

"Tunç Soyer kutuplaştırıyor"

Açıklamasında, sanata ve mizaha yönelik bir tepki içinde olmadıklarının altını çizen Başkan Sürekli, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

“Çizdikleriyle, verdikleri mesajlarla, Türkiye’yi ve İslam dinini en acımasız ve hayasız biçimde eleştiren karikatüristler Plantu ve Kichka ile mizah ve sanat konuşma ihtiyacı nereden doğuyor? Kime ne faydası var? Cumhurbaşkanımızı elinde bombayla çizen, Ermeni ve Kürt vatandaşlarımızı kin ve nefret diyaloglarıyla kışkırtan, dinimizi her fırsatta aşağılayan bu isimleri ağırlamaktan vazgeçilmelidir. Bu tepkiyi sadece bizimle sınırlı görüyorlar ise korkunç bir yanılgı içindeler.

Soyer; eğer, özgürlükler adı altında yarattığı milli ve dini değerler erozyonunu, neden olduğu kutuplaşmayı görebilir; kulağını İzmir’e verebilirse, hemşerilerimizin de bu buluşmaya tepkili olduğunu fark edecektir.”

"Adı 'İhanet Festivali'dir"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Soyer’in icraatlarında ve söylemlerinde genel siyaseti elden bırakmadığını, toplumsal barışı ve huzuru gözetmeden, milli değerler ile ülkenin genel çıkarlarını zedeleyecek adımlar attığını belirten Başkan Sürekli, “Kendisinin dünya görüşü, siyasete bakışı ne olursa olsun, asli görevi İzmirlilere hizmet etmektir. Bu yükümlülüğü; kimliği, dünya görüşü, siyasi tercihi ne olursa olsun herkese karşıdır.

Milli birlik, ülkenin bölünmez bütünlüğü gibi kırmızı çizgilerimizi ihlal edecek söylem ve icraatları devam ettikçe, aldığı tepki de büyüyecektir. Bu meseleyi de kültür ve sanat etkinliği diyerek geçiştirmeleri, kılıf yaratmaları işe yaramayacaktır. Bu isimler apaçık biçimde Türkiye Cumhuriyeti düşmanıdır, İslam düşmanıdır. Bir kez daha söylüyoruz; eğer bu davetlerini iptal etmezlerse, yaptıkları festival, tam anlamıyla bir ‘İhanet Festivali’ne dönüşecektir.’’ şeklinde konuştu.

İslam düşmanı iki isim Türkiye'ye gelecek

Programa göre 24 Aralık Perşembe günü yer verilecek isimler: 'Dünya Karikatüründe Toplumsal Eleştiri ve Mizah’ 19.00 Söyleşi: Daryl Cagle (ABD), Nadia Khiari (Tunus), Michel Kichka (İsrail) Norio Yamanoi (Japonya), Tjeerd Royaards (Hollanda), Damien Glez, (Burkina Faso), Marilena Nardi (İtalya), PLANTU (Fransa), Mor Thiwawat Pattaragulwanit (Tayland), Yemi Yetneberk (Etiyopya) Moderatör: İzel Rozental

 

 

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