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İzmir'deki alçak sabotajla ilgili çarpıcı ifadeler

Gazeteci Emin Pazarcı, İzmir'de camilere yapılan alçak sabotajı değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 00:20:00 -
İzmir'deki alçak sabotajla ilgili çarpıcı ifadeler

İzmir'de cami hoparlörlerinden İtalyan marşı Çav Bella çalınması skandalının ardından Gazeteci Emin Pazarcı çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

"Sinir uçları ile oynuyorlar milletin. Hem de uzun süredir. İzmir'de cami hoperlöründen çalınan Çav Bella da zincirin son halkası." ifadelerini kullanan Pazarcı, "Amaç toplumsal gerilimi artırmak! Bölgesinde önemli bir güç haline gelen Türkiye'yi iç problemlere boğmak istiyorlar. Yıllardır aynı taktik!.." dedi.

İşte o tweet:

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