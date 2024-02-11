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Yerel İzmir'de taksiciyi darbeden şüpheli aranıyor
Yerel

İzmir'de taksiciyi darbeden şüpheli aranıyor

Yeniakit Publisher
2024-02-11 19:55:00 -
İzmir'de taksiciyi darbeden şüpheli aranıyor

İzmir'de aracına aldığı müşterinin yakını tarafından darbedilen taksici, şüpheli hakkında şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, önceki gece taksi şoförü Kaya Özer'in aracına bir kadın yolcu bindi. Kısa bir süre sonra bir erkeğin aracın arkasından durması yönünde bağırması üzerine taksi şoförü aracı durdurdu.

Koşarak gelen ve taksinin kapısını açan kişi, şoföre tekme ve yumruklarla saldırdı. Şüpheli, saldırdıktan sonra araçtaki kadın ile olay yerinden uzaklaştı.

Polis merkezine giderek şikayetçi olan şoför, ifadesinde şunları kaydetti:

"Kadın şahsı aracıma aldım ve 'devam et' demesi üzerine ettim. Bu sırada arkamdan tanımadığım bir erkek şahıs 'dur' diye bağırınca kadına sordum ancak 'durma devam et' dedi. Yaklaşık 100 metre kadar gittikten sonra kadın 'dur' dedi. Ben de 'dur' diye bağıran kişinin arkamızdan geldiğini ve bize saldırabileceğini söyledim. Ancak kadının ısrarı üzerine durdum. Aracın şoför kapısını açan kişi tekme ve yumrukla saldırmak suretiyle beni darbetti. Daha sonra aracımın kaput kısmına ve sağ ayna kısmına tekme atmaya başladı. Sağ aynam kırıldı ve aracımın kaputunda göçük oluştu. Bu şahıs daha sonra oradan kadınla birlikte uzaklaştı. Darp raporu aldım. Şahıstan şikayetçiyim."

Darbedilme anları taksi içi kamerasına yansıdı. Polis, kimliğini tespit ettiği şüpheliyi arıyor.
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