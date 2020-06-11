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Aktüel

İzmir’de şüpheli ölüm: 2 çocuk babası adam hayatını kaybetti

İzmir’in Karabağlar ilçesinde 2 çocuk babası olduğu öğrenilen bir şahıs iddiaya göre evinde fenalaşarak yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 02:42:05 -
İzmir’de şüpheli ölüm: 2 çocuk babası adam hayatını kaybetti

İzmir’in Karabağlar ilçesinde 2 çocuk babası olduğu öğrenilen bir şahıs iddiaya göre evinde fenalaşarak yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Olay Sevgi Mahallesi 4648 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Özcan Levent (40), henüz belirlenemeyen bir nedenle evinde fenalaştı. Yakınlarının durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yapılan incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Özcan Levent’in şüpheli ölümü üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı.



Kesin ölüm sebebi otopside belirlenecek


Öte yandan evinde fenalaşarak hayatını kaybeden Özcan Levent’in cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Levent’in kesin ölüm nedeni burada yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.


Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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