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Aktüel İzmir'de şüpheli ölüm
Aktüel

İzmir'de şüpheli ölüm

Yeniakit Publisher
2020-10-06 04:57:55 -
İzmir'de şüpheli ölüm

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde evde fenalaşan 16 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Karacaoğlan Mahallesi'nde oturan Eralp Kılınç, evde gece geç saatlerde fenalaştı.

Ailesinin haber vermesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Kılınç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kılınç'ın cenazesi kesin ölüm nedenin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Eralp Kılınç'ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, Kılınç'ın düzenli olarak spor salonuna gittiği ve vücut geliştirme sporu yaptığı öğrenildi.

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