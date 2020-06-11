  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İzmir'de şüpheli ölüm

Yeniakit Publisher
2020-06-11 02:32:47 -
İzmir'de şüpheli ölüm

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Sevgi Mahallesi 4649 Sokak'ta yaşayan Özcan Levent'i (38), hareketsiz şekilde bulan yakınları durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri Levent'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Levent'in şüpheli ölümü üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı.

İki çocuk babası Levent'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı