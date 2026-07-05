İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonu
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İzmir’in Ödemiş ve Torbalı ilçelerinde silah kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. Baskında çok sayıda ruhsatsız av tüfeği, tabanca ve silah parçası ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
İzmir’de silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Ödemiş ve Torbalı ilçelerinde operasyon düzenlendi.
Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri 1 şüphelinin adresine baskın yaptı.
Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, Ödemiş ve Torbalı ilçelerinde 1 şüphelinin evine baskın düzenlendi. Evde yapılan aramada 14 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 4 şarjör, 11 tabanca fişeği ile birer namlu, sürgü ve kabza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheli, tutuklandı.