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Aktüel

İzmir'de rampa çıktığı sırada devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-05 16:23:24 -
İzmir'de rampa çıktığı sırada devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde rampa çıktığı sırada devrilen ev eşyası taşıyan kamyonun sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bir nakliyat firmasına ait ev eşyası taşıyan Ali D'nin kullandığı 06 BJE 779 plakalı kamyon Murat Reis Mahallesi'nde rampa çıktığı sırada devrildi.

Kazada yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada kamyondaki bazı eşyalar ili park halindeki bir aracın hasar gördüğü belirtildi.

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