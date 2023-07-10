İzmir'de otoyolda ters yön kazası

Kaza, saat 02.00 sıralarında Kuzey Ege Otoyolu Buruncuk Tüneller mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir'den Bergama istikametine seyir halinde olan İlker Çalışkan (22) idaresindeki 35 BNS 471 plakalı motosiklet, ters yönde ilerlediği iddia edilen Ahmet Tunçel (63) idaresindeki 35 AT 3647 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, jandarma ekipleri kazanın yaşandığı yerde güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede ise, her iki araç sürücüsünün de kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden İlker Çalışkan ve Ahmet Tuncel'in cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

5 kilometre ters yönde seyretmiş

Öte yandan yapılan ilk incelemede, Ahmet Tunçel'in otoyol Yeni Foça bağlantı kolundan kazanın meydana geldiği noktaya kadar, yaklaşık 5 kilometre ters istikamette seyrettiği öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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