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İzmir'de orman yangını! 2 dekar alan zarar gördü

Kemalpaşa'da ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 10:35
İzmir'de orman yangını! 2 dekar alan zarar gördü

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Ören Mahallesi yakınlarında ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 7 arazözle yangına müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangında 2 dekar alan zarar gördü.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 10:35
  1. İzmir'in Kemalpaşa ilçesi
  2. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü
  3. Ören Mahallesi
  4. helikopter
  5. arazöz

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