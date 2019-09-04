İzmir'de orman yangını! 2 dekar alan zarar gördü Kemalpaşa'da ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Ören Mahallesi yakınlarında ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 7 arazözle yangına müdahale edildi. Kontrol altına alınan yangında 2 dekar alan zarar gördü.

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