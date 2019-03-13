İzmir'de metro inşaatında göçük! İzmir Konak'ta metro inşaatında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre göçükte 2 işçi enkaz altında kaldı.

İzmir Konak'ta metro inşaatında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre göçükte 2 işçi enkaz altında kaldı. Ayrıntılar geliyor...

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