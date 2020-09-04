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Aktüel İzmir'de kundaklandığı iddia edilen kamyonette hasar oluştu
Aktüel

İzmir'de kundaklandığı iddia edilen kamyonette hasar oluştu

Yeniakit Publisher
2020-09-04 05:38:58 -
İzmir'de kundaklandığı iddia edilen kamyonette hasar oluştu

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde park halindeyken kundaklandığı iddia edilen kamyonette hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi 3957 Sokak'ta Yaşar B'ye ait park halindeki 38 GD 187 plakalı kamyonet, alev aldı.

Mahalle sakinleri yanan kamyoneti kendi imkanlarıyla söndürdü.

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri ifadeler doğrultusunda aracın kundaklanma şüphesi üzerine çalışma başlattı.

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