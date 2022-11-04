  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmir'de kaza! 17 işçi yaralandı
Aktüel

İzmir'de kaza! 17 işçi yaralandı

İzmir'de otobüs ve minibüsün çarpışması sonucu ikisi ağır 17 işçi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-04 23:24:00 -
İzmir'de kaza! 17 işçi yaralandı

İzmir-Aliağa'da otobüs ve minibüsün çarpışması sonucu ikisi ağır 17 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir-Çanakkale kara yolunda kağıt fabrikası yakınlarında E.S'nin (60) kullandığı 35 S 95556 plakalı servis minibüsü ile aynı yönde ilerleyen M.O'nun (36) kullandığı 35 S 02270 plakalı servis otobüsü çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçlarda bulunan işçilerden 17'si yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Aliağa Devlet Hastanesi ve Çiğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23