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Yerel İzmir'de kadınların kavgasında kan aktı
Yerel

İzmir'de kadınların kavgasında kan aktı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde müstakil evde iki kadın arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-06 05:21:00 -
İzmir'de kadınların kavgasında kan aktı

Alınan bilgiye göre, Meryem Ç. yaklaşık 18 aylık olduğu değerlendirilen bebeğiyle, Çiçek Mahallesi 1611 sokakta müstakil evde ikamet eden Ezo E'nin yanına gitti.

Bir süre sonra Meryem Ç. ile Ezo E. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ezo E, Meryem Ç'yi bıçakla yaraladı.

Bebeğini alarak evden dışarı kaçan Meryem Ç'yi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Meryem Ç. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Bebek, polis ekipleri tarafından babaannesine teslim edildi.

Ekipler, kaçan şüpheli Ezo E'yi yakalamak için başlattı.

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