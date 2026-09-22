İzmir'de kaçak av operasyonu: 3 ton mavi yüzgeçli orkinos yakalandı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde düzenlenen denetimde, kaçak avlandığı tespit edilen 3 ton mavi yüzgeçli orkinosa el konuldu. Olayla bağlantılı 2 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
İzmir Deniz Polisi ekipleri, kaçak su ürünleri avcılığının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheli 2 kamyoneti Güzelbahçe ilçesinde durdurdu.
Yapılan aramada kaçak avlandığı belirlenen 3 ton mavi yüzgeçli orkinosa el konuldu.
Şüpheli 2 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.