Yüzde 90 yaşamaz dediler: Almira'dan sevindiren haber geldi.!

"DUALARIMIZ KABUL OLDU" Kızının tedavi sürecinde bir an olsun yanından ayrılmadığını dile getiren baba Celal Çakmak, "Bana bir telefon geldi. Kızımın kaza yaptığı ve durumunun ağır olduğu söylendi. Biz de hastaneye geldik. Tam 20 saat sonra çocuk yoğun bakımına entübe şekilde alındı. 88 gün hayat mücadelesi verdi. Bu 88 gün içerisinde kalbi durdu, akciğerlerine 3 tüp takıldı. Ödem ve kanamalar oldu. Sol ayak ve sol kolundan ameliyat oldu. Entübe edildi, daha sonra boğazına trakeostomi takıldı. Yaşadığımız zorlu sürecin ardından kızımın yoğun bakımdan çıkması bizler için büyük bir mutluluk oldu. Çok şükürler olsun, onlardan kurtulduk ve yaşam mücadelesini kazandık. Hep birlikte dualarımız kabul oldu. Şu an toplam 118 gündür tedavilerimiz devam ediyor. Fizik tedavi iyi gidiyor. Allah'ıma şükürler olsun. Allah kimseye böyle dert ve tasa vermesin." diye konuştu.