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Yüzde 90 yaşamaz dediler: Almira'dan sevindiren haber geldi.!

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Yüzde 90 yaşamaz dediler: Almira'dan sevindiren haber geldi.!

Muğla'da otomobil kazasında ağır yaralanan Almina Çakmak (15), doktorların yüzde 10 yaşama şansı verdiği tedavi sürecinin ardından 118 gün sonra yoğun bakımdan çıktı.

#1
Foto - Yüzde 90 yaşamaz dediler: Almira'dan sevindiren haber geldi.!

Kaza, 27 Mayıs'ta Menteşe ilçesi Devetaşı mevkisinde meydana geldi. Yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı. Ağır yaralanan Almina Çakmak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

#2
Foto - Yüzde 90 yaşamaz dediler: Almira'dan sevindiren haber geldi.!

Durumu ağır olan Almina, kazadan yaklaşık 20 saat sonra entübe halde çocuk yoğun bakım ünitesine alındı. Doktorların yaşama şansını yüzde 10 olarak değerlendirdiği Almina, burada tedaviye alındı.

#3
Foto - Yüzde 90 yaşamaz dediler: Almira'dan sevindiren haber geldi.!

88 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI Almina'nın yoğun bakımda kaldığı 88 gün boyunca kalbi durdu ve yeniden hayata döndürüldü. Akciğerlerindeki sorunlar nedeniyle 3 tüp takılan Almina, vücudunda oluşan ödem ve kanamalarla da mücadele etti. Sol kolu ve ayağından ameliyat edilen Almina, uzun süre solunum cihazına bağlı kaldı. Kendi başına nefes alabilmesini sağlamak amacıyla trakeostomi açıldı. Yoğun bakımda geçirdiği 88 günün ardından sağlık durumunda olumlu gelişmeler görülen Almina, yaklaşık 3,5 ay süren tedavisinin ardından çocuk servisine çıkarıldı.

#4
Foto - Yüzde 90 yaşamaz dediler: Almira'dan sevindiren haber geldi.!

HENÜZ KONUŞAMIYOR Yaklaşık 12 gündür serviste tedavisi devam eden Almina, henüz konuşamıyor ve yürüyemiyor ancak kendi başına nefes alabiliyor, yemek yiyip içebiliyor. Almina'nın tedavisi ve rehabilitasyon süreci sürüyor.

#5
Foto - Yüzde 90 yaşamaz dediler: Almira'dan sevindiren haber geldi.!

"DUALARIMIZ KABUL OLDU" Kızının tedavi sürecinde bir an olsun yanından ayrılmadığını dile getiren baba Celal Çakmak, "Bana bir telefon geldi. Kızımın kaza yaptığı ve durumunun ağır olduğu söylendi. Biz de hastaneye geldik. Tam 20 saat sonra çocuk yoğun bakımına entübe şekilde alındı. 88 gün hayat mücadelesi verdi. Bu 88 gün içerisinde kalbi durdu, akciğerlerine 3 tüp takıldı. Ödem ve kanamalar oldu. Sol ayak ve sol kolundan ameliyat oldu. Entübe edildi, daha sonra boğazına trakeostomi takıldı. Yaşadığımız zorlu sürecin ardından kızımın yoğun bakımdan çıkması bizler için büyük bir mutluluk oldu. Çok şükürler olsun, onlardan kurtulduk ve yaşam mücadelesini kazandık. Hep birlikte dualarımız kabul oldu. Şu an toplam 118 gündür tedavilerimiz devam ediyor. Fizik tedavi iyi gidiyor. Allah'ıma şükürler olsun. Allah kimseye böyle dert ve tasa vermesin." diye konuştu.

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