Haçlı Batı, LGBTİ’li sapkınların arkasında

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Adalet Bakanlığının başlattığı Ailem Güvende operasyonları Haçlı Batı’yı rahatsız etti.

Aralarında sapkın gay bir başbakana sahip olan Hollanda ve ülkemizdeki sapkınlara vakıflar aracılığıyla milyonlarca euro para aktaran Almanya başta olmak üzere Fransa, İsveç, Finlandiya, İzlanda ve Danimarka Türkiye’ye tepki gösteren ortak bir bildiriye imza attı. 7 Avrupa ülkesinin imzası bulunan ortak bildiride, ülkemizde LGBT’li sapkınlara yönelik gerçekleşen operasyonların endişe verici olduğu belirtildi. Türkiye’nin uluslararası insan hakları hukuku ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine uyulmadığının savunulduğu bildiride, sapkınlıklar barışçıl ve örgütlenme özgürlüğü olarak lanse edildi. Geçtiğimiz yıl okullarda cinsel eğitim konusunda yeni bir düzenleme yürürlüğe alan ve taşıyıcı annelik konusunda sert kurallar koyan İtalya ise bu sapkın ülkelerin arasında yer almadı. Uzmanlar ise, Haçlı Batının nesillerimizi yok eden LGBT terörüne sahip çıkmasını manidar bulduklarını, operasyonların devam etmesini istediler.

LGBT TERÖRİZMDİR

Aki’te konuşan Prof. Dr. Adem Palabıyık, eşcinsel STK’ların Batı merkezli fonlarla semirtildiğini vurgulayarak, şunları anlattı: “Ailenin yapısı, toplumsal değerler ve kültürel kodlar üzerinden yürütülen tartışmaların yalnızca bireysel tercih veya STK faaliyeti çerçevesinde değerlendirilmesi eksik kalır. Bazıları üniversite öğrencilerine yönelik burs, barınma ve çeşitli sosyal destek mekanizmaları oluşturmuş. Dijital terörizm ve sosyo-kültürel terörizm gibi gençleri zehirliyor. Medyanın desteklenmesi LGBT lobilerinin birincil amacı haline geldi. Çünkü görsel bir dünyada sundukları temel tavırlar var ve bunlar bir şekilde insanların dikkatini çekmek zorundalar. Bunun için de görsel medyayı kullanarak bu medya üzerinden ciddi bir biçimde bu görselliğe katkı sunma çabasındalar. Hatta LGBT’yi destekleyen markalarla boykot edilen İsrail bağlantılı markaların aynı olması da bunu ispatlıyor. Dolayısıyla terörizmin desteklenmesinin bir boyutu olarak da buna bakabiliriz. Neden peki LGBT lobileriyle birlikte bazı haber siteleri destekleniyor? Çünkü LGBT lobilerinin ortaya koyduğu temel mesele sözde insan hakları üzerinden yürütülmeye çalışılıyor ve bu haberleri yaparak sanki insan haklarına saldırı varmış gibi bir kaos ortamı oluşturuyorlar. Bu bizim açımızdan sosyo-kültürel terörizm olarak tanımlanabilir.”