  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
57'si tutuklu 436 sanığı yargılanıyor! "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında sıcak gelişme CHP'nin çakma tabelası ellerinde patladı! İsim krizini örtbas etmek için buldukları komik formül fiyasko çıktı! Zulüm ordusundan Batı Yaka'da skandal gece! 100 noktaya birden bastılar, dehşet saçtılar! DMM'den "Uganda" yalanlaması Virajı alamadı, 60 metre kaydı! Belediye otobüsü karşı şeride geçip iki otomobile çarptı İtalya'da deprem etkisi yapacak transfer bombası! Juventus'tan Hakan Çalhanoğlu için süper hamle! Denizde facia: Girne açıklarındaki kazada acı haber geldi, o isim hayatını kaybetti! Mega kent için saat verildi! İstanbul’a sağanak geliyor Başkan Erdoğan'dan New York'ta kritik diplomatik zirve! Türkiye dünya sahnesinde gövde gösterisi yapıyor! COP31 afişleri New York'u salladı, Türkevi bayraklarla donatıldı!
Gündem Haçlı Batı, LGBTİ’li sapkınların arkasında
Gündem

Haçlı Batı, LGBTİ’li sapkınların arkasında

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haçlı Batı, LGBTİ’li sapkınların arkasında

Türk aile yapısının ruh kökünü hedef alan eşcinsellik terörüne karşı Adalet Bakanlığı’nın başlattığı Ailem Güvende operasyonları, Haçlı Batı’yı rahatsız etti. Aralarında sapkın bir başbakana sahip olan Hollanda ve ülkemizdeki sapkınlara vakıflar aracılığıyla milyonlarca euro para akıtan Almanya başta olmak üzere 7 ülke Türkiye’den sapkınlara özgürlük istedi.

HABER MERKEZİ

Adalet Bakanlığının başlattığı Ailem Güvende operasyonları Haçlı Batı’yı rahatsız etti.

Aralarında sapkın gay bir başbakana sahip olan Hollanda ve ülkemizdeki sapkınlara vakıflar aracılığıyla milyonlarca euro para aktaran Almanya başta olmak üzere Fransa, İsveç, Finlandiya, İzlanda ve Danimarka Türkiye’ye tepki gösteren ortak bir bildiriye imza attı. 7 Avrupa ülkesinin imzası bulunan ortak bildiride, ülkemizde LGBT’li sapkınlara yönelik gerçekleşen operasyonların endişe verici olduğu belirtildi. Türkiye’nin uluslararası insan hakları hukuku ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine uyulmadığının savunulduğu bildiride, sapkınlıklar barışçıl ve örgütlenme özgürlüğü olarak lanse edildi. Geçtiğimiz yıl okullarda cinsel eğitim konusunda yeni bir düzenleme yürürlüğe alan ve taşıyıcı annelik konusunda sert kurallar koyan İtalya ise bu sapkın ülkelerin arasında yer almadı. Uzmanlar ise, Haçlı Batının nesillerimizi yok eden LGBT terörüne sahip çıkmasını manidar bulduklarını, operasyonların devam etmesini istediler.

 

LGBT TERÖRİZMDİR

Aki’te konuşan Prof. Dr. Adem Palabıyık, eşcinsel STK’ların Batı merkezli fonlarla semirtildiğini vurgulayarak, şunları anlattı: “Ailenin yapısı, toplumsal değerler ve kültürel kodlar üzerinden yürütülen tartışmaların yalnızca bireysel tercih veya STK faaliyeti çerçevesinde değerlendirilmesi eksik kalır. Bazıları üniversite öğrencilerine yönelik burs, barınma ve çeşitli sosyal destek mekanizmaları oluşturmuş. Dijital terörizm ve sosyo-kültürel terörizm gibi gençleri zehirliyor. Medyanın desteklenmesi LGBT lobilerinin birincil amacı haline geldi. Çünkü görsel bir dünyada sundukları temel tavırlar var ve bunlar bir şekilde insanların dikkatini çekmek zorundalar. Bunun için de görsel medyayı kullanarak bu medya üzerinden ciddi bir biçimde bu görselliğe katkı sunma çabasındalar. Hatta LGBT’yi destekleyen markalarla boykot edilen İsrail bağlantılı markaların aynı olması da bunu ispatlıyor. Dolayısıyla terörizmin desteklenmesinin bir boyutu olarak da buna bakabiliriz. Neden peki LGBT lobileriyle birlikte bazı haber siteleri destekleniyor? Çünkü LGBT lobilerinin ortaya koyduğu temel mesele sözde insan hakları üzerinden yürütülmeye çalışılıyor ve bu haberleri yaparak sanki insan haklarına saldırı varmış gibi bir kaos ortamı oluşturuyorlar. Bu bizim açımızdan sosyo-kültürel terörizm olarak tanımlanabilir.”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Adem

Osmaliyi çökertip basimiza mandaci güruhu yerlestirip yúz sene zulm ettiler ana millet 2015 te uyanip bunlari silkeleyince simdi anayasanin gegismemesi için muhalif piyonlarla saldirip,tüm stk lari,derneklerini ve bu sapkin lgbt güruhunu ve tüm entel laik müptezel sözde sanatçilari kullanip Türkiyenin maneviyatina,ahlakina,dini esaslarina saldirip içerden çürütüp ,çökertmeye ugrasiyorlar...bu yeni 2015 kurtulus múcadelemiz ....herkes alarma ...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23