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Spor Dusan Vlahovic sakatlandı! İşte kaçıracağı maç sayısı
Spor

Dusan Vlahovic sakatlandı! İşte kaçıracağı maç sayısı

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Dusan Vlahovic sakatlandı! İşte kaçıracağı maç sayısı

Sezon başında Juventus’tan Beşiktaş’a transfer olan Dusan Vlahovic ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sakatlığı bulunan yıldız futbolcunun milli takım maçlarında forma giyemeyeceği bildirildi.

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Dusan Vlahovic sakatlık sebebiyle milli maçlara çıkamayacağı kaydedildi.

Mozzart Sport'ın haberine göre Dusan Vlahovic, sakatlığı nedeniyle Uluslar Ligi'ndeki dört maçta forma giyemeyeceğini Sırbistan Teknik Direktörü Veljko Paunovic'e bildirdi.

Türkiye'den 2 futbolcu çağırıldı

Beşiktaş'ın yıldızı Dusan Vlahovic ve Samsunspor'dan Strahinja Erakovic, Sırbistan Milli Takımı'na çağırıldı.

 

Sırbistan Milli Takımı'nın kadrosu

Kaleci: Vanja Milinkovic-Savic (Napoli), Djordje Petrovic (Bournemouth), Filip Stankovic (Venedik)

Savunma: Strahinja Pavlovic (Milano), Strahinja Erakovic (Samsunspor), Srdjan Babic (Spartak Moskova), Nikola Simic (Partizan), Kosta Nedeljkovic (Glasgow Rangers), Aleksa Terzic (Frosinone), Petar Sukacev (Voyvodina), Lazar Nikoliç (Voyvodina)

Orta Saha: Aleksandar Stankovic (Inter), Nemanja Maksimovic (Shabab Al-Ahli), Sergej Milinkovic-Savic (Al-Hilal), Sasha Lukic (Ipswich), Nemanja Gudelj (Getafe), Vanja Dragojevic (Glasgow Rangers), Lazar Samardzic (Atlanta), Andrija Zivkovic (PAOK), Filip Kostic (PSV Eindhoven), Stefan Dzodic (Almeria), Vasilije Kostov (Kızıl Yıldız), Dusan Tadic (NEC Najmehen)

Forvet: Dusan Vlahovic (Beşiktaş), Luka Jovic (AEK), Dejan Joveljic (Seattle), Mihajlo Cvetkovic (Anderlecht), Jovan Milosevic (Braga)

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