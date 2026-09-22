SPK'dan yeni karar: Üst sınır kaldırıldı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), pay geri alımlarında geri alınan payların toplam bedeline ilişkin üst sınırın uygulanmayacağını duyurdu.
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), pay geri alımlarında geri alınan payların toplam bedeline ilişkin üst sınırın uygulanmayacağını duyurdu.
SPK, pay geri alımlarına ilişkin ilke kararı yayımladı.
Kararda, ikinci bir duyuruya kadar pay geri alımlarında geri alınan payların toplam bedeline ilişkin üst sınırın uygulanmamasına karar verildiği bildirildi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kurul Karar Organı'nın i-SPK 22.9.a (22/09/2026 tarihli ve 60/1711 s.k.) sayılı İlke Kararı:
Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.9 (19.03.2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı İlke Kararı uyarınca gerçekleştirilecek pay geri alımlarında ikinci bir duyuruya kadar; II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen geri alınan payların toplam bedeline ilişkin üst sınırın uygulanmamasına karar verilmiştir."
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