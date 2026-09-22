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Ekonomi
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SPK'dan yeni karar: Üst sınır kaldırıldı

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SPK'dan yeni karar: Üst sınır kaldırıldı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), pay geri alımlarında geri alınan payların toplam bedeline ilişkin üst sınırın uygulanmayacağını duyurdu.

#1
Foto - SPK'dan yeni karar: Üst sınır kaldırıldı

SPK, pay geri alımlarına ilişkin ilke kararı yayımladı.

#2
Foto - SPK'dan yeni karar: Üst sınır kaldırıldı

Kararda, ikinci bir duyuruya kadar pay geri alımlarında geri alınan payların toplam bedeline ilişkin üst sınırın uygulanmamasına karar verildiği bildirildi.

#3
Foto - SPK'dan yeni karar: Üst sınır kaldırıldı

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

#4
Foto - SPK'dan yeni karar: Üst sınır kaldırıldı

"Kurul Karar Organı'nın i-SPK 22.9.a (22/09/2026 tarihli ve 60/1711 s.k.) sayılı İlke Kararı:

#5
Foto - SPK'dan yeni karar: Üst sınır kaldırıldı

Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.9 (19.03.2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı İlke Kararı uyarınca gerçekleştirilecek pay geri alımlarında ikinci bir duyuruya kadar; II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen geri alınan payların toplam bedeline ilişkin üst sınırın uygulanmamasına karar verilmiştir."

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