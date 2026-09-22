Japonya'da heyelan!

Tayfunun ardından gelen şiddetli yağışlar sonucu Japonya'da meydana gelen toprak kaymalarında 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi kayıp.

Yerel medyaya göre, büyük bir tayfunun neden olduğu şiddetli yağmurlar Japonya'nın doğusundaki Kanto bölgesinde etkili oldu ve toprak kaymalarına yol açtı.

Kyodo News'e göre, toprak kaymaları sonucu evlerinin yıkılmasıyla 70'li ve 80'li yaşlarında iki kadın daha hayatını kaybetti ve ölü sayısı dörde yükseldi.

Yerel medya daha önce, Kanagawa Eyaleti Yokosuka'da yaşayan 60'lı yaşlarında bir kadının, evine heyelan düşmesi ve evin içine çamur dolmasının ardından dün hayatını kaybettiğini bildirmişti. Aynı gün, Chiba Eyaleti Sodegaura'da, 50'li yaşlarında bir adam, heyelan sonucu oluşan çamur ve molozları temizlemek için ağır iş makineleri kullanırken bambu korusuna düşerek hayatını kaybetti.

Tokyo yakınlarındaki Chiba ve Kanagawa vilayetlerinde altı kişi hala kayıp. Polis ve itfaiye ekipleri arama çalışmalarına devam ediyor.