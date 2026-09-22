  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
22 Eylül 2016: Mazhar Gürgen Bayatlı'nın vefatı (Milli Selamet Partisi Kurucularından) İsrail lobisine rağmen! Türkiye'ye F-35 desteği Irak’tan Hürmüz mesajı: Tankerlerin çoğu petrolümüzü taşıyor COP31’in yol haritası New York’ta açıklandı: Kurum’dan 2035 hedefleri Cumhurbaşkanı Erdoğan adalet bekleyenlerin sesi olacak Suudi Arabistan'da savaş uçağı vurulan İtalya kararını duyurdu Kaşif Kozinoğlu dosyasında skandal üstüne skandal! Kayıp savunma notları ve FETÖ şüphesi ortalığı sarstı! 57'si tutuklu 436 sanığı yargılanıyor! "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında sıcak gelişme CHP'nin çakma tabelası ellerinde patladı! İsim krizini örtbas etmek için buldukları komik formül fiyasko çıktı! Zulüm ordusundan Batı Yaka'da skandal gece! 100 noktaya birden bastılar, dehşet saçtılar!
Dünya Japonya'da heyelan!
Dünya

Japonya'da heyelan!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Japonya'da heyelan!

Tayfunun ardından gelen şiddetli yağışlar sonucu Japonya'da meydana gelen toprak kaymalarında 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi kayıp.

Tayfunun ardından gelen şiddetli yağışlar sonucu Japonya'da meydana gelen toprak kaymalarında 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi kayıp.

Yerel medyaya göre, büyük bir tayfunun neden olduğu şiddetli yağmurlar Japonya'nın doğusundaki Kanto bölgesinde etkili oldu ve toprak kaymalarına yol açtı.

Kyodo News'e göre, toprak kaymaları sonucu evlerinin yıkılmasıyla 70'li ve 80'li yaşlarında iki kadın daha hayatını kaybetti ve ölü sayısı dörde yükseldi.

 

Yerel medya daha önce, Kanagawa Eyaleti Yokosuka'da yaşayan 60'lı yaşlarında bir kadının, evine heyelan düşmesi ve evin içine çamur dolmasının ardından dün hayatını kaybettiğini bildirmişti. Aynı gün, Chiba Eyaleti Sodegaura'da, 50'li yaşlarında bir adam, heyelan sonucu oluşan çamur ve molozları temizlemek için ağır iş makineleri kullanırken bambu korusuna düşerek hayatını kaybetti.

Tokyo yakınlarındaki Chiba ve Kanagawa vilayetlerinde altı kişi hala kayıp. Polis ve itfaiye ekipleri arama çalışmalarına devam ediyor.

Milyonlarca insan büyük felaketin kıyısında!
Milyonlarca insan büyük felaketin kıyısında!

Dünya

Milyonlarca insan büyük felaketin kıyısında!

Nepal’de sel felaketi büyüyor! Ölü sayısı 1403’e çıktı, 6 bin 150 kişi kayıp
Nepal’de sel felaketi büyüyor! Ölü sayısı 1403’e çıktı, 6 bin 150 kişi kayıp

Dünya

Nepal’de sel felaketi büyüyor! Ölü sayısı 1403’e çıktı, 6 bin 150 kişi kayıp

Uşak'ı göle çeviren felaket! Şiddetli yağmur ve dolu hayatı felç etti!
Uşak'ı göle çeviren felaket! Şiddetli yağmur ve dolu hayatı felç etti!

Yerel

Uşak'ı göle çeviren felaket! Şiddetli yağmur ve dolu hayatı felç etti!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23