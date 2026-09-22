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Gündem Manisa’da saldırı yapılan liseden ilk görüntüler geldi! İşte saldırganın okula giriş anı ve kaçışı
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Manisa’da saldırı yapılan liseden ilk görüntüler geldi! İşte saldırganın okula giriş anı ve kaçışı

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde lise önünde yaşanan silahlı saldırıyı gerçekleştiren ve polis tarafından yakalanan saldırganın görüntüleri ortaya çıktı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde lise önünde yaşanan silahlı saldırının ardından çocuklarından haber almak isteyen veliler okula akın etti. Okul önünde gergin anlar yaşanırken, kolluk kuvvetleri velileri sakinleştirmeye çalıştı.
Öte yandan; okul önünde silahlı saldırıyı gerçekleştiren ve polis tarafından yakalanan saldırganın görüntüleri de ortaya çıktı. Okula sakince gelen saldırgan, bir süre sonra koşarak uzaklaştığı görülüyor.

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