Bakan Gürlek açıkladı! Fon soruşturmasında yeni dalga operasyon: 14 şüpheli gözaltına alındı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasında yeni dalga operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakan Gürlek, "İstanbul ve Aydın’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14’ü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bir şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmiştir." ifadesini kullandı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif işlemlerin ortaya çıkarılması, mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve adaletin tecelli etmesi amacıyla yürütülen soruşturmalar kararlılıkla devam etmektedir." dedi.
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