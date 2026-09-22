Vatandaşlık çetesi EKO’nun suç ortağı

Buğra Kardan İstanbul

Mülk edinme yoluyla Türk vatandaşlığı kazanan yabancı uyruklu kişilere yönelik bazı gayrimenkul satışlarının muvazaalı olduğu yönünde elde edilen bilgiler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. MASAK analizleri ve bilirkişi raporları değerlendirilerek vatandaşlığın kazanılması için gerekli döviz girişinin gerçekte sağlanmadığı alım satım işlemlerinin aracı şirketler veya satıcıların mali kaynakları kullanılarak muvazaalı şekilde gerçekleştirildiği tespit edildi. Yabancılardan haksız menfaat elde eden suç örgütünün hiyerarşik yapısı, para trafiği ile eylem yöntemi ortaya çıkarıldı. Usulsüz işlemler sonucunda 1070 yabancı uyruklu kişinin Türk vatandaşlığı kazandığı anlaşıldı. 72 milyon 250 bin dolarlık işlemin muvazaalı yapıldığı belgelendi. Soruşturma çerçevesinde İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenirken zanlılara ait 78 adreste ve şirketlerde arama yapıldı. Şüphelilere ait dijital materyallere, 2 bin 11 taşınmaza, otele, 86 motorlu araca, 2 yata, 42 banka hesabına el koyulurken 30 anonim şirkete kayyım atandı.

İMAMOĞLU’NUN RÜŞVET FİRMALARI

Hırsızlık, yolsuzluk zanlısı Ekrem İmamoğlu’nun rüşvet trafiğinde bulunan Beyaz İnşaat, Gül İnşaat ve Liv İnşaat’ın soruşturma kapsamında olması ise dikkat çekti. İskân ve ruhsat karşılığı İmamoğlu’nun yakınlarına daireler veren, Beylikdüzü Belediyesi’nden tablolar yahut heykeller alan bu 3 firmanın 274 gayrimenkul satış işleminin muvazaalı olduğu saptandı. İmamoğlu’yla ‘al gülüm ver gülüm’ ticareti yapan firmaların sahte vatandaşlık dağıtmaları tepkiyle karşılanırken hukukçularca “Büyük usulsüzlüğe imza atanların kimlerden talimat aldıkları belirlenmeli, suçlulara en ağır ceza kesilmeli” ifadesi kullanıldı.

DAİRE ALANA YANINDA VATANDAŞLIK

Akit’e konuşan Avukat Hadi Dündar, şunları söyledi: “Bu firmaların adının İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında geçmesi ilginç ve manidar. Demek ki suç işlemeyi alışkanlık hâline getirmişler. Bunların binaları da kontrol edilmeli. Allah korusun, bunların ellerinden çıkan binalar deprem yönetmeliğine aykırı olabilir. Büyük bir yapılanmaya darbe vuruldu. Bu yapılanma o kadar planlı ilerlemiş ki! Yabancı şahıs daire alıyor. Yer, pafta, daire belli. Fiyat da öyle. Ancak müteahhit, hemen araya girip kendince bir değerleme raporu çıkarıyor ve fiyatı köpürtüyor. Yani yabancı şahsa sırf vatandaşlık vermek için 100 bin dolarlık evin fiyatını 400 bin dolara çıkarıyor. ‘Türkiye’de parayla vatandaşlık satılıyor’ intibaı uyandırmaya girişenlerle mücadele ediliyor. Ülkeyi kötü göstermeye çalışanların yakalarına yapışılıyor. Karşımızda örgütlü, maksatlı bir eylem var. Maksat, Türkiye’yi suç dünyası olarak lanse etmek. ‘Suç işleyenlere dokunulmuyor’ izlenimi teşkil etmek. Böyle bir şey yok. İlla ki dolandırıcılık yapana, kamuyu zarara uğratana bir bedel ödetilir.”

ÇOK ORGANİZE İŞLER BUNLAR

Avukat Nuray Baynazoğlu da şunları dile getirdi: “Bu soruşturma çok kıymetli. Çünkü vatandaşlık, muvazaalı işlemlerle satılacak bir şey değildir. Gerekli şartlar karşılanır ve vatandaşlık elde edilir. Sahte raporlarla, belgelerle fiyatları artırma cihetine gidilmez. Bu ne hukukidir ne ahlâkidir. Adalet Bakanı Akın Gürlek başta olmak üzere tüm devlet yetkililerine teşekkür ediyorum. Soruşturmaya baktığımızda tanıdık firmaları görüyoruz. Bunu anlamlı buluyoruz. İmamoğlu davasında sanık ya da itirafçı olarak dinlenen şahısların firmalarının sahte vatandaşlık soruşturmasında da isimlerinin bulunması rastlantı değil. Belli ki MASAK tarafından sahte vatandaşlık dağıtan firmalara akan paraların nerelere gittiği araştırılıyor. Örneğin o paraların İmamoğlu İnşaat’a gönderilip gönderilmediğine bakılacak. Ekrem İmamoğlu’na, Hasan İmamoğlu’na ya da başka bir akrabaya ya da yakına paraların yollanıp yollanmadığı kontrol edilecek. Buna göre soruşturmaya İmamoğlu dahil edilecek veya edilmeyecek. Tüm detaylar incelenecek. Paralar takip edilecek. Bize göre sahte vatandaşlık dağıtanları da haksız gelir elde edenleri de sıkıntıya sokacak bir evreye giriliyor. Hukuk da görevini yapacak. Muhtemelen büyük bedel ödetilecek. Çünkü tek değil, 2 ve daha çok şahsın ortak iradeyle yaptığı bir eylemden söz ediyoruz. Muhtemelen eylem ‘organize’ suç olarak değerlendirilecek. Ceza da ağır olacak.”