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Eğitim 2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi başvuruları başladı!
Eğitim

2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi başvuruları başladı!

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2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi başvuruları başladı!

ÖSYM tarafından 1 Kasım’da yapılacak 2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı için başvuru süreci başladı. İşte, detaylar...

Diyanet İşleri Başkanlığında görev almak isteyen adayların katılması gereken 2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı için başvuru ekranı açıldı.

 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 1 Kasım'da yapılacak 2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) başvuruları başladı. Yapılan açıklamaya göre, bugün başlayan başvurular 30 Eylül'e kadar sürecek. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyen adayların KPSS'ye girdikleri öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılma zorunluluğu bulunuyor.

 

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi ÖSYM'nin sitesindeki 2026-KPSS Kılavuzlarında yer alıyor. Sınava başvuracak adayların kılavuzları dikkatle incelemeleri gerekiyor.

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