İmamoğlu’nu Silivri’de tek başına bıraktılar

Yeni Parti’nin halktan beklenen karşılığı bulmamasıyla panikleyen Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nu Silivri’de tek başına bıraktı. İmamoğlu için “Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi” açtırmayan Özel, haftada bir ziyarete gittiği Silivri’ye bir aydır uğramayarak İmamoğlu’nu dışlamaya başladı. Milletvekillerinin ilgisizliği de dikkat çekerken, fondaş medyanın Mansur Yavaş için “Hâlâ potansiyel aday” demesi yol ayrımını kuvvetlendiriyor.

Eski CHP’li bakanlardan Mehmet Sevigen, olan bitene ilişkin şunları söyledi: “CHP’den ayrılıp yeni parti kurmalarının bir sebebi var mıydı? Ama bunlar, ‘Biz bu partide kalırsak, eğer kongrede kaybedersek hiçbirimiz bir yere gelemeyiz ve belli nimetlerden faydalanamayız’ dediler. Aceleyle Berhan Şimşek’in dediği gibi bir ahbap partisi kurdular. Yani halkın umudu olacak bir parti bu mudur Allah aşkına. Kendi içlerinde sert kavgalar yapıyorlar. Çoğu tekrar CHP’ye dönmek istiyor.”

EKREM ETTİĞİNİ BULUYOR

Gazeteci Cengiz Alçayır da şunları dile getirdi: “Siyaset tabanda adam kazanma sanatıdır. Tavanda ise ayak kaydırma sanatıdır. İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu’na yaptığının aynısını Özel de ona yapıyor. Ne ektiyse şimdi onu biçiyor. Gücü yeten yetene. İmamoğlu, Özel’i kullanıp posasını bir kenara bırakacaktı. Ancak Özel ondan daha becerikli çıktı. Ekrem İmamoğlu’nu o demir kapıların ardına betona gömdü. Bundan sonra siyasi hayatının olmadığını bal gibi biliyor. Savunuyor gibi gösterip aslında nasıl bir pisliğe bulaştığını Anadolu’nun en ücra yerlerine kadar anlattı. Sütte leke var İmamoğlu’nda leke yok derken aslında ondaki lekeyi her yerde anlatmış oldu. Yeni Parti ilk kurulduğunda anketçilerin yüzde 50’ye varan tahmini oy oranı şu an 20 bandının altına inmiş durumda.”