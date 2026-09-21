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Gündem Almanya’daki Türk zaferine çirkin manipülasyon: CHP’li şarlatan Hüseyin Aygün yine fitne çıkardı
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Almanya’daki Türk zaferine çirkin manipülasyon: CHP’li şarlatan Hüseyin Aygün yine fitne çıkardı

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Almanya’daki Türk zaferine çirkin manipülasyon: CHP’li şarlatan Hüseyin Aygün yine fitne çıkardı

Almanya’da Türk kökenli bir siyasetçinin sandıktan birinci çıkarak elde ettiği tarihi başarı, tüm Türkiye’de ve Cumhur İttifakı tabanında milli bir gurur vesilesi olurken, CHP’li Hüseyin Aygün bu ortak sevinci bile provoke etmeye kalkıştı. Türk insanının göğsünü kabartan bu zaferi tebrik etmek yerine mezhepçilik yapıp AK Parti’yi hedef alan CHP’li şarlatan, yerli ve milli hassasiyetlerden ne kadar uzak olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Yerli ve milli iradeye her fırsatta saldıran CHP zihniyetinin eski milletvekili Hüseyin Aygün, Almanya’daki yerel seçimi çirkin bir provokasyon malzemesi haline getirdi. Berlin Eyalet Meclisi seçimlerinde Sol Parti’nin liste başı adayı Elif Eralp üzerinden mezhepçilik yapmaya kalkan CHP’li şarlatan, "AK Parti'ye dert olsun" hezeyanıyla adeta kin ve nefretini kustu.

Milletin değerleriyle barışmak yerine her fırsatta mezhep fitnesi çıkarmayı meslek edinen CHP’li eski milletvekili Hüseyin Aygün, skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

Almanya’nın Berlin eyaletinde yapılan seçim sonuçlarını Türkiye'deki milli iradeye saldırmak için fırsat bilen bu alçak zihniyet, Sol Parti adayının seçilmesini mezhepsel unsurlarla magazinleştirerek AK Parti düşmanlığına sarıldı.

Milyonlarca vatandaşı kucaklayan iktidarı ve devlet makamlarını hedef alarak skandal bir sosyal medya paylaşımına imza atan CHP’li şarlatan, “Berlin’de artık Alevi başbakan var, AK Parti’ye dert olsun” diyerek kirli niyetini ve milletin birliğine karşı duyduğu hazımsızlığı açıkça sergiledi.

Türk kökenli bir kadının göğsümüzü kabartan başarısını kucaklamak yerine mezhepsel unsurları öne çıkaran bu nifak kafası, milletin ortak gururuna ve kucaklaşma duygusuna alçakça bir darbe vurmaya çalıştı.

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