FETÖ'nün yeni sızma planı ortaya çıktı! Örgütün "Erdoğan sonrası" planı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sivil toplum alanında yeniden örgütlenmeye yönelik yeni bir strateji izlediği belirlendi. Örgütün yeni talimatına göre, bugüne kadar açığa çıkmamış ve haklarında işlem yapılmamış kadroların dernek ile vakıf kurmaları veya hâlihazırda faaliyet gösteren dernek ve vakıfların yönetim kademelerine girmeleri yönünde bir çalışma yürütülüyor.

667 SAYILI KHK İLE 1125 DERNEK VE VAKIF KAPATILMIŞTI

FETÖ'nün geçmişteki sivil toplum ve iş dünyası yapılanması, ana çatı kuruluşu olan TUSKON (Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu) etrafında şekillenmişti.

23 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 81 ildeki 1125 dernek ve vakıf kapatıldı. KHK'nın 2. maddesi uyarınca kapatılan vakıfların her türlü taşınır ve taşınmazları, mal varlıkları, alacak ve hakları ile belge ve evrakı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bedelsiz devredilmiş sayılmıştı. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarının sağlık uygulama ve araştırma merkezleri ile diğer kurumlara ait mal varlıkları ise Hazine'ye aktarılırken, taşınmazlar tapuda resen Hazine adına, her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak tescil edilmişti. Düzenlemeye göre bu kuruluşların borçlarından dolayı Hazine'den hiçbir hak ve talepte bulunulamayacağı hükme bağlanmıştı.

TOPLUMUN HER KESİMİNE UZANAN AĞ

Örgütün kapatılan yapılanmaları, toplumun neredeyse tüm kritik alanlarına yayılmıştı.

Sosyal yardım alanında, örgütün küresel ölçekteki en büyük sivil toplum kuruluşu olan Kimse Yok Mu Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, toplanan himmet, kurban ve bağış fonlarının dünya genelinde organize edilmesinde ana merkez olarak kullanılıyordu.

Örgütün "akademik ve entelektüel yüzü" olarak yer alan, Abant Platformu gibi organizasyonları düzenleyen ve onursal başkanlığını doğrudan Fetullah Gülen'in yürüttüğü Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı da en üst düzey kültürel ve diplomatik yapı olarak faaliyet gösteriyordu.

Medya alanında Samanyolu TV ve Burç FM gibi kanalların koordinasyonunu üstlenen Televizyon Yayıncıları Derneği ile dezenformasyon ve kadrolaşma faaliyetlerini "etik" kılıfı altında meşrulaştırmak üzere kurulan Medya Etik Konseyi Derneği yer alıyordu.

Eğitim cephesinde, öğretmen kadrolarını koordine eden ve okul ile dershane yapılanmalarına zemin hazırlayan Türkiye Öğretmenler Vakfı (TÖV) ile örgütün amiral gemisi niteliğindeki Fatih Üniversitesi'nin ve bağlı hastanelerinin mülkiyetini elinde bulunduran dev bütçeli Sağlık ve Tedavi Vakfı bulunuyordu.

Yargı alanında ise Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV), doğrudan örgüt tarafından kurulmamış olmasına rağmen süreç içinde yönetiminin ve üye profilinin ele geçirilmesiyle yargıdaki sivil kanat operasyonlarının yönlendirildiği gerekçesiyle KHK ile tamamen feshedilmişti.

Sağlık dünyasında doktor, akademisyen ve eczacılar arasında hücre yapılanması oluşturduğu belirtilen Türkiye Sağlık Mensupları Derneği (TUSAM), spor kulüpleri üzerinden gençlere ulaşmayı hedefleyen Kimse Yok Mu Spor Kulübü Derneği ve vali ile kaymakamlık gibi mülki idare kadrolarına sızan mensupların koordinasyonunu yasal zemin altında yürüten Mülkiyeciler Bilgi Birliği Derneği de kapatılan stratejik oluşumlar arasında sıralanıyordu.

ÖRGÜTÜN "ERDOĞAN SONRASI" PLANI

Öte yandan FETÖ'nün, kadroları arasında Türkiye'nin geleceğine ilişkin öngörüleri ölçen bir siyasi eğilim anketi dolaşıma soktuğu ortaya çıktı. SuperHaber Genel Yayın Yönetmeni Sinan Sungur'un ulaştığı bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sonrası döneme dair 10 ana konu üzerinden bir çalışma yürütüldü.

Örgütün öncelikli olarak iktidar partisinin geleceğini gündemine aldığı çalışmada, Erdoğan sonrasında AK Parti'de liderlik mücadelesinin nasıl şekilleneceği, partinin bir arada tutulup tutulamayacağı ya da derin ayrışmalar yaşanıp yaşanmayacağı soruldu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin geleceğinin tartışmaya açıldığı ankette, mevcut başkanlık modelinin korunup korunmayacağı veya güçlendirilmiş parlamenter sistem ile denge-fren mekanizmalarının bulunduğu farklı bir modele geçişin hız kazanıp kazanmayacağı sorgulandı. Ekonomi başlığında ise mevcut politikaların sürdürülmesi ile küresel piyasalarla uyumlu ortodoks politikalara keskin dönüş ihtimalleri değerlendirildi.

DIŞ POLİTİKA, GÜVENLİK VE BÜROKRASİ HEDEFTE

Çalışmada Türkiye'nin uluslararası dengeleri de geniş yer tuttu. Dış politikada Batı (NATO/AB) ile Doğu (Rusya/Orta Doğu) arasındaki denge politikasının nasıl etkileneceği ve bir eksen kayması yaşanıp yaşanmayacağı soruldu. Toplumsal yapıya ilişkin maddelerde siyasetin dilindeki değişim ve yeni bir siyasi hegemonya mücadelesi ihtimali analiz edilirken, güvenlik boyutunda Kürt meselesine yönelik yaklaşımların nasıl evrileceği, terörle mücadele konseptinin ve iç barışa yönelik arayışların yeni bir siyasi zemine taşınıp taşınmayacağı gündeme getirildi.

Devletin idari yapısı ve kurumların geleceği de örgütün analizleri arasında yer aldı. Yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü ve kurumsal reformların yanı sıra bürokratik dengelerin baştan kurulup kurulmayacağı sorgulandı; son yıllarda merkezileşen kamu kurumlarının liyakat esaslı bir yapıya dönüşü için yeniden yapılandırılma süreçleri kadroların değerlendirmesine sunuldu. Muhalefet cephesindeki ittifak yapılarının ve stratejilerinin iktidar değişimi ihtimali karşısında nasıl evrileceği irdelenirken, çalışmanın son bölümünde genç seçmenlere vurgu yapıldı. Yeni kuşağın siyasi eğilimlerinin yönetimi nasıl etkileyeceği ve toplumsal talepleri okumakta zorlanmayan yeni nesil siyasetçilerin geleneksel parti kalıplarını dönüştürme potansiyeli üzerinde duruldu.

Haber: Sinan Sungur SÜPER HABER