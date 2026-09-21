Bilim bile hayran kaldı! Teheccüd namazının faydasını uzmanından dinleyin

Sosyal medyada paylaşılan ve kronobiyoloji ile İslam'ın ibadet ritüelleri arasındaki muazzam uyumu gözler önüne seren açıklamalar büyük yankı uyandırdı. Gece teheccüd vaktinin insan biyolojisiyle olan kusursuz uyumuna dikkat çeken bir tıp hekimi, bu ibadetin fiziksel ve hücresel anlamda adeta bir gençlik aşısı işlevi gördüğünü belirtti.

"Melatonin hormonunu zirveye çıkarıyor!" Hücre yenilenmesini iki katına artırıyor!

Vücudun biyolojik saati olan sirkadiyen ritme dikkat çeken uzman isim, konuyu şu sözlerle anlattı:

"Gece tam melatoninin hormonun zirve yaptığı saatte uyanmanın beyninize, kansere ve yaşlanmaya karşı koruyan bir gençlik aşısı olduğunu biliyor muydunuz? Gelin kronobiyolojiye yakından bakalım. Biz tıpta buna sirkadiyen ritim yani vücudun biyolojik saati diyoruz. Gece yirmi üç ile üç saatleri arasında beynimizdeki epifiz bezi en güçlü antioksidan olan melatonini salgılar. Melatonin vücuttaki tüm tümör hücreleriyle savaşan ve yaşlanmayı geciktiren bir mucizedir."

Gece uykusunu bölüp hafif bir fiziksel aktivite yapmanın ve ardından tekrar uyumanın epifiz bezini uyararak melatonin salgılanmasını kamçıladığını vurgulayan hekim, Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği teheccüd ibadetinin önemine şöyle dikkat çekti:

"Şimdi bilimin hayran kaldığı o uyuma bakın. Peygamber Efendimiz bizlere gece uykusunu bölüp kılınan teheccüd namazını tavsiye etmiştir. Biz gece yarısı teheccüde kalkıp abdest aldığımızda ve secdeye gittiğimizde hem beynimizde giden kan akışını arttırıyoruz hem de biyolojik saatimizi optimize ederek en güçlü kanser savaşçı hormonu olan melatonini zirveye çıkarıyoruz. İslam ruhumuzu arındırırken bedenimizi de sabaha böyle hazırlıyor. Tıp dünyası sirkadiyen ritmi daha yeni çözmeye çalışırken İslamiyet ondört asır önce geceyi bize şifa reçetesi olarak yazmış."