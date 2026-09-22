Manisa’daki saldırıya yayın yasağı
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 22 Eylül 2026’da meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen adli soruşturma kapsamında yayın yasağı getirildiğini açıkladı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 22 Eylül 2026’da meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen adli soruşturma kapsamında yayın yasağı getirildiğini açıkladı.
RTÜK tarafından yapılan açıklamada, Turgutlu Sulh Ceza Hâkimliğinin 22 Eylül 2026 tarihli ve 2026/4943 D. İş sayılı kararıyla söz konusu olaya ilişkin yayın yasağı uygulanmasına karar verildiği bildirildi.
RTÜK:"Manisa ili Turgutlu ilçesinde 22 Eylül 2026 tarihinde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin olarak yürütülen adli soruşturma kapsamında, Turgutlu Sulh Ceza Hâkimliğinin 22.09.2026 tarihli ve 2026/4943 D. İş sayılı kararıyla yayın yasağı getirilmiştir."