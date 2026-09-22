Okul saldırısı ile ilgili Valilik'ten açıklama: Saldırgan gözaltında! 8 kişi etkilendi, yaralı öğrenciler var

Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde öğrencilerin üzerine kurşun yağdıran gözü dönmüş saldırgan, polisin takibiyle kıskıvrak yakalandı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansırken, Valilik 8 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Elindeki silahla okul önüne gelip öğrencilere acımasızca ateş açtıktan sonra yaya olarak kaçmaya çalışan saldırgan, emniyet güçlerinin başarılı operasyonuyla gözaltına alındı. Güvenlik kameralarının anbean kaydettiği kanlı baskında 1 öğrenci hayatını kaybederken, yaralanan 4 öğrenci hastanede tedavi altına alındı. Bölgede infial yaratan katliamla ilgili soruşturma derinleştirilerek sürdürülüyor.

Turgutlu İnci Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nin önündeki saldırıda, 8 kişinin yaralandığı aktarıldı. Saldırganın okula geldiği anlar güvenlik kameralarına yansırken, polis ekipleri yaya olarak kaçan saldırganı yakaladı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir okulun yakınında silahla ateş edildiği ihbarı üzerine emniyet ve sağlık ekipleri harekete geçti. Manisa Valiliği, olayla ilgili ilk resmî açıklamayı yaparak ekiplerin bölgedeki çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın silahla etrafa ateş açması sonucu yaralanan öğrencilerin olduğu belirtildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Manisa Valiliği 8 kişinin yaralandığını ve saldırganın gözaltına alındığını duyurdu. Öte yandan, saldırganın elinde silahla okul önüne geldiği anlar, ardından ateş açması ve olay yerinden kaçması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

VALİLİK: OKULA YAKIN BİR ALANDA SİLAHLA ATEŞ EDİLDİĞİ İHBARI ALINDI

Manisa Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Turgutlu ilçemiz İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yakın bir alanda silahla ateş edildiği yönünde ihbar alınmıştır.

İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edilmiş olup, ekiplerimizin olayla ilgili çalışmaları devam etmektedir.

Kamuoyuna gelişmeler hakkında ayrıca bilgi verilecektir.”

EMNİYET VE SAĞLIK EKİPLERİ BÖLGEDE

Valiliğin açıklamasında şu aşamada yaralı olup olmadığı, silahla ateş eden kişi ya da kişiler ile olayın nedenine ilişkin ayrıntıya yer verilmedi.

Emniyet ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürerken, Manisa Valiliği gelişmeler hakkında kamuoyuna ayrıca bilgi verileceğini bildirdi.