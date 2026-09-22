Rant dedektifinin hedefinde yalnız yerli firmalar var

HABER MERKEZİ

Akit, “Gıda Dedektifi” adlı hesaptan kendisine sponsorluk yapmayan yerli ve milli firmalara karşı sistematik karalama kampanyaları düzenleyen sosyal medya infazcısı Musa Özsoy’un maskesini düşürmeyi sürdürüyor. Şehir plancısı iken “gıda mühendisi” pozlarına bürünen ve özellikle gıda ürünlerinin ambalajlarındaki içerikleri çarpıtarak ürün analizi yaptığını öne süren Musa’nın son bir aydır hiçbir boykotlu ürünü eleştirmediği ve sadece kendisiyle işbirliği yapmaya yanaşmayan yerli firmalara çamur attığı ortaya çıktı.

Musa’nın, boykot ürünlerden batı menşeili şirketlerin aleyhine yoğun şekilde kötüleme yapmamasının arkasında, İngiltere’de yaşamasına müsaade edilmeme korkusunun yattığı iddia ediliyor.

COCACOLA-NESCAFE YOK

Daha önce “tüketici haklarını koruma adı altında halkı yanıltıcı bilgiler yayımladığı” gerekçesiyle hakkında reklam durdurma cezası verilen ve takviye gıdalara ilişkin sağlık beyanında bulunduğu gerekçesiyle yaklaşık 550.059 TL idari para cezasına çarptırılan Özsoy’un 21 Ağustos-21 Eylül arasındaki paylaşımlarımda sadece Türk menşeli firmaları hedef aldığı belirlendi. 27 Ağustos tarihli paylaşımında, içerisindeki yüksek şeker oranı sayesinde obezite ve tip 2 diyabet riskini artıran Siyonist kolasından “İsrail’in milli içeceği” diye bahseden Musa Özsoy’un, devletin ilgili kurullarınca laboratuar ortamında Türk Gıda Kodeksine uygun gerçekleştirilen analizlere rağmen hedef aldığı firmaların listesi şöyle:

HEDEFTEKİ FİRMALAR

26 Ağustos: 1998 yılında İzmir’in Torbalı ilçesinde kurulan Özgörkey Gıda’ya bağlı Feast marka limonlu cheesecake, A101 için üretilen TOGO.

27 Ağustos: A101, Gorilla markalı enerji içeceği

28 Ağustos: Migros muz

30 Ağustos: Shake Shack Burger Kuveyt merkezli, BİM market kasada kalan portakallar

31 Ağustos: Kızılay Vişneli Soda Fellas gıda (yerli malı), Protein bar, Bolçi çikolata Hasan Aksoy’a ait Türk markası, Kahve Dünyası Altınmarka Grubuna ait yerli malı, Avşar Soda Demirci Hacı Ömer Oğulları Şirketler Grubu, Fransa’ya ihraç edilen sebzelerde pestisit iddiası

1 Eylül: Chocomoys marka fındıklı çikolata, Yerli Ürün Bubble Bee Ömür Bozası, Bozacılar Gıda yerli marka, Trilya yağ Altay GmbH, Happy Center Ümraniye şubesi

2 Eylül: Nestle marka

3 Eylül: Bizim Mutfak markalı yayla çorbası Japon Ajinomoto firması tarafından üretiliyor, Piyale makarna Şok Market

4 Eylül: Eti marka Canga, Şok Market, Yıldız Holding

6 Eylül: Namet marka, Kayarlar Grup yerli marka

7 Eylül: McVities marka Ülker Yıldız Holding’e ait

9 Eylül: Delidolu Yer fıstıklı bar Torku marka Konya Şeker’e ait

10 Eylül: Party Cips BİM, Şok market sebze, A101

11 Eylül: Fındık Ocağı çikolata Yerli marka

12 Eylül: Ülker çikolatalı gofret

13 Eylül: Şok market Fındık Ocağı çikolata

14 Eylül: Şok market, Maca Kaf, Sabiha Gökçen Havalimanı Altıncezve marka toz içecek

15 Eylül: Hakmar Murat Ülker Şok Market, Çokça Ketçap A101 markası, Lays Cips

16 Eylül: Tarım Kredi Market , Migros Market Sebze

17 Eylül: Knorr marka bulyon

18 Eylül: CarrefourSA, Migros, Ülker, Eti

19 Eylül: File Market, Lavi içecek, A101, Şok.