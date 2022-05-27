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Yerel İzmir'de eşi tarafından silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi
Yerel

İzmir'de eşi tarafından silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi

İzmir Bornova'da eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-05-27 04:35:00 -
İzmir'de eşi tarafından silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi

Alınan bilgiye göre, Kazımdirik Mahallesi 296 Sokak'taki evlerinde N.Ş. ile eşi Rojda Ş. (43) arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında N.Ş. yanındaki silahla eşi Rojda Ş.'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlenen Rojda Ş.'nin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan zanlı N.Ş'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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