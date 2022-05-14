İzmir'de dev uyuşturucu operasyonu: 69 gözaltı!

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Buca, Menemen, Ödemiş, Tire ve Selçuk olmak üzere 5 ilçede uyuşturucu satışı yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Yapılan teknik takip ve saha çalışmaları sonucunda tespit edilen 69 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında, evli ve bir çocuk annesi kadını kendi evinde zorla tutarak uyuşturucu madde kullandırdığı iddiasıyla suçlanıp, televizyon programına telefonla bağlanan A.B.'nin (36) de olduğu belirtildi.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda; çok miktarda esrar, uyuşturucu madde skunk ve metamfetamin, sentetik ecza hapları, 9 tabanca, 1 tüfek ve 28 mermi ele geçirildi. (İLKHA)