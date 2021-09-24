  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İzmir'de çılgın proje açılışı! CHP'liler hazır kıta
Gündem

İzmir'de çılgın proje açılışı! CHP'liler hazır kıta

CHP'nin "mega projelerinden" biri daha İzmir'de açıldı. Geçtiğimiz yıl ölen Sözcü yazarı Bekir Coşkun heykeli İzmir Karşıyaka'ya dikildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-24 13:46:00 - 2021-09-24 13:55:23
İzmir'de çılgın proje açılışı! CHP'liler hazır kıta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin dev projeleri önünde 'takoz' olma vazifesi üstlenen CHP'nin heykel sevdası bitmek bilmiyor.

CHP'nin mega projeleri: Heykeller

İzmir Buca’da Bekir Coşkun, Bolu’da bozayı, Bodrum’da sünger, Didim’de Şirinler derken görev aldıkları her belediyede CHP’li isimlerin heykel yaptırma yarışına girmesi pes dedirtti.

CHP’li belediyelerin vatandaşa hizmet olarak yaptığı heykel açılışlarına bir yenisi daha eklendi. Her seferinde heykeli dikilecek bir olay bulan CHP’li yöneticiler, bu kez de Sözcü'nün geçtiğimiz yıl ölen yazarı Bekir Coşkun'un heykelini açtı.

Vatandaşın derdiyle ilgilenmek yerine heykelciliği hizmet anlayışı olarak benimseyen son CHP'li başkan ise İzmir'in Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay oldu.

CHP'liler hazır kıta gitti

Karşıyaka Belediyesi tarafından yaptırılan heykelin açılışına; Bekir Coşkun'un eşi Andree Coşkun, çocukları Ebru ve Tolga Coşkun, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Ayvalık Belediyesi eski Başkanı Rahmi Gencer, Sözcü yazarı Uğur Dündar, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi ve Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Halil İbrahim Hüner katıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Haznevi

Helal olsun be. Bak görüyor musun Rte hani hizmet yoktu boyuna put yapıyoruz utan utan kalkıp chp hic bir iş yapmıyor deme. Elini vicdanina koy biz olmasak kim yapacak bu heykelleri açılış da yapıyoruz bunun için bak da gör en büyük chp
  • Yanıtla

TCs400

Uydudan kumanda ediyormu ,yapay zeka kullanımı varmı ,menzili ne kadar bu çılgın projenin....aklininizi kahvaltida mi yediniz,yoksa yaşlıların takma dişleri gibi uyurken bogaziniza kacirip yuttunuz muuu.bu devirde kızdığınizda TÜKÜRECEk akılda bulunmuyor
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay