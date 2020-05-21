  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

2020 İOKBS bursuluk sınav tarihi değişti mi son dakika

Yazılımcı ne iş yapar? Yazılımcı olmak için gereken şartlar neler?

Zerde nasıl yapılır? Hafif ve lezzetli zerde tatlısı tarifi

İmam Şafi'nin hikmetli rüyası

Ashab-ı Kehf'in köpeği: Kıtmir
için kalan
Gündem

İzmir'de camileri hedef alan Bizans'ın torunlarına büyük tokat

İzmir'deki bazı camilerin hoparlörlerinden 'Çav Bella'yı çalan Bizans torunlarına en güzel cevabı sosyal medya kullanıcıları verdi. İstanbul'un fethinin nişanesi olan Ayasofya'da okunan ezanın videosu, Twitter'da hızla yayılırken kullanıcılardan da büyük beğeni aldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 17:18:00 -

Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethetmesiyle birlikte 916 yıl kilise olarak kullanılan Ayasofya, camiye çevrilmiş ve fethin nişanesi olarak tanımlanmıştı.

Sanat ve mimarlık tarihi bakımından dünyanın en önde gelen yapılarından biri olan Ayasofya, camileri ahıra çeviren zihniyet tarafından 1935 yılında müzeye dönüştürüldü.

İslam'a ve Müslümanlara olan kinleri asırlarca devam eden Bizans torunları, geçtiğimiz gün İzmir'de camileri hedef aldı.

Hayasızca düzenlenen alçak saldırı sonrası en güzel cevabı yine duyarlı Müslümanlar verdi. 

Bizans'ın sapkın torunlarına tokat gibi karşılık

Twitter'da #camilerkırmızıçizgimiz etiketi açan sosyal medya kullanıcıları Bizans'ın sapkın torunlarını çıldırtacak bir karşılık verdi.

Kullanıcılar sadece etiket açarak yetinmedi ve Ayasofya'da okunan ezanı paylaştı.

Daha önce camileri ahıra çeviren zihniyetten İzmir'deki camilere alçak sabotaj! En çok CHP'li isim sevindi
Daha önce camileri ahıra çeviren zihniyetten İzmir'deki camilere alçak sabotaj! En çok CHP'li isim sevindi

Gündem

Daha önce camileri ahıra çeviren zihniyetten İzmir'deki camilere alçak sabotaj! En çok CHP'li isim sevindi

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı