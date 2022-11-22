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Yerel İzmir’de bir kadın evde ölü bulundu, 1 kişi gözaltında
Yerel

İzmir’de bir kadın evde ölü bulundu, 1 kişi gözaltında

İzmir’in Bergama ilçesinde 28 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu, daha önce ilişkileri bulunduğu öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-11-22 11:44:00 -
İzmir’de bir kadın evde ölü bulundu, 1 kişi gözaltında

Turabey Mahallesi’nde ikamet eden Özlem G, dün tarladan dönen anne ve babası tarafından evde hareketsiz halde yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Özlem G’nin, hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcı tarafından şüpheli ölüm raporu hazırlanan Özlem G’nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili Z.S’yi gözaltına aldı. Şüphelinin, ilk ifadesinde Özlem G. ile aralarında önceden gönül ilişkisi olduğunu, bir süredir görüşmediklerini, olay günü evine gittiğini, kıskançlık nedeniyle aralarında tartışma çıktığını anlattığı öğrenildi.

Z.S’nin, ifadesinde Özlem G’nin boğazını sıktığını, yere yığılınca evden çıktığını, bir süre sonra dönerek kontrol ettiğini, öldüğünü anlayınca kaçtığını itiraf ettiği de belirtildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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