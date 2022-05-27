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Yerel İzmir'de bekçi köpeğin saldırısı sonucu yaralanan tilki, ameliyat edildi
Yerel

İzmir'de bekçi köpeğin saldırısı sonucu yaralanan tilki, ameliyat edildi

İzmir’in Kiraz ilçesindeki bir evin bahçesinde bekçi köpeğinin saldırısı sonucu yaralanan tilki, tedavi edildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-27 12:03:00 -
İzmir'de bekçi köpeğin saldırısı sonucu yaralanan tilki, ameliyat edildi

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde oturan bir kişi, evinin bahçesinde köpeği tarafından yaralanmış olarak bulduğu tilkiyi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne götürdü.

Buradan İzmir Doğa Koruma ve Milli Parklar Ödemiş Şefliği ekibince alınan tilki, Kiraz'daki Dokuz Eylül Üniversitesi Veteriner Fakültesine sevk edildi. Arka bacağı ve kuyruğundan yaralandığı tespit edilen tilki, ameliyat edildi. Tilki, tedavisinin ardından Tire Belediyesi Geçici Bakım Evi'ne teslim edildi.

Tilkinin sağlığına kavuştuğunda doğaya salınacağı bildirildi.

 

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