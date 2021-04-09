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Gündem İzmir'de askeri uçak düştü!
Gündem

İzmir'de askeri uçak düştü!

Milli Savunma Bakanlığı, İzmir Foça açıklarında askeri uçağın düştüğünü, iki pilotun sağ olarak kurtarıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 11:12:00 - 2021-04-09 11:59:02
İzmir'de askeri uçak düştü!

İzmir'in Foça ilçesinde askeri bir helikopterin düştüğü ihbarı yapıldı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi yönlendirildi.

2 pilot kurtarıldı

İzmir’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı.

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Yorumlar

Adile

Bunlar tesadüf değil sanırım. Dün de içişleri bakanının helikopteri acil iniş yapmıştı.
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saffet

malı mız gitsede can kardeşlerimiz Kurtulmuş buna şükür
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