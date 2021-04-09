İzmir'de askeri uçak düştü!
Milli Savunma Bakanlığı, İzmir Foça açıklarında askeri uçağın düştüğünü, iki pilotun sağ olarak kurtarıldığını açıkladı.
İzmir'in Foça ilçesinde askeri bir helikopterin düştüğü ihbarı yapıldı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi yönlendirildi.
2 pilot kurtarıldı
İzmir’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı.