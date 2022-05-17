İzmir’de 34 yaşındaki şarkıcı kadın evinde ölü olarak bulundu

İzmir’in Bayraklı ilçesindeki eğlence mekanlarında sahneye çıkıp şarkı söyleyen 1 çocuk annesi Ayşe Ayçiçek (34), erkek arkadaşı C.H. ile birlikte yaşadığı Manavkuyu Mahallesi 275/4 Sokak'taki evde uyumak için odasına geçti.

Sabah uyanıp, Ayçiçek'in nefes almakta güçlük çektiğini fark eden C.H., durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri gelmeden can verdi

Ayçiçek, sağlık ekipleri eve ulaşamadan hayatını kaybetti.

Ayçiçek'in cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

“Alkol ve uyuşturucu kullandık” iddiası

Genç kadının şüpheli ölümü üzerine C.H, polis tarafından ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

C.H.'nin ifadesinde, Ayçiçek ile birlikte alkol ve uyuşturucu hap kullanıp yattıklarını iddia ettiği, uyandıktan sonra Ayçiçek'in zor nefes aldığını ve bunun üzerine sağlık ekiplerini aradığını söylediği belirtildi.

Serbest bırakıldı

Polis ekipleri tarafından da evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu hap bulunduğu bildirildi.

C.H., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Otopsi sonrası kesin ölüm nedeni belli olacak

Ayşe Ayçiçek'in cenazesi, Konak'taki Kahramanlar Kuruçay Camii'nde dün kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi.

DHA’nın haberine göre olayla ilgili soruşturma sürerken, Ayçiçek'in kesin ölüm nedeni, otopsi raporunun ardından ortaya çıkacak.