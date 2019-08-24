İzmir'de 129 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 129 düzensiz göçmen yakalandı. Dikili ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu, içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu 3 lastik botu durdurdu. Botlarda 108 Suriye, 5 Somali, 4 Yemen, 3 Filistin, 3 Mısır, 3 Eritre ve 3 Irak uyruklu olmak üzere 44'ü çocuk 129 kişi gözetim altına alındı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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