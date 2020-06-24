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Aktüel

İzmir'de 110 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-24 12:03:28 -
İzmir'de 110 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesindeki bir depoda 110 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Bornova ilçesindeki bir iş yerinin deposunda kaçak akaryakıt bulundurulduğu bilgisine ulaştı.

İş yerinde yapılan aramada, 110 ton kaçak akaryakıt ile 260 kilogram akaryakıt renk açma ham maddesi ve elektrikli akaryakıt aktarım düzeneği ele geçirildi.

Depodaki 1 şüpheli gözaltına alındı.

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