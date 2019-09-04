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İzmir Tire 3. etap 529 konut inşaatında son durum ne?

İzmir Tire’de TOKİ’den konut almak isteyen vatandaşlar Tire 529 konutun teslim tarihini veprojede son durumu merak ediyor. TOKİ İzmir Tire konutlarının inşaatına ilişkin TOKİ’den son açıklama geldi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 10:52
İzmir Tire 3. etap 529 konut inşaatında son durum ne?

İzmir Tire’de TOKİ’den konut almak isteyen vatandaşlar Tire 529 konutun teslim tarihini ve  projede son durumu merak ediyor. TOKİ İzmir Tire konutlarının inşaatına ilişkin TOKİ’den son açıklama geldi. 

İzmir Tire 3. etap 529 konut projesine ilişkin olarak, “Söz konusu projede yüklenici firma geçici kabul işlemlerinde tarafına bildirilen süre içerisinde eksiklikleri tamamlayamadığından dolayı cezalı olarak çalışmaya devam etmektedir. Firma geçici kabul eksik/kusurlu imalatları tamamladıktan sonra yapı kullanım izin belgeleri için ilgili Belediyeye başvuracaktır. Yapı kullanım izin belgesinin alınmasına müteakip teslim programı hazırlanarak konut teslim işlerine başlanacaktır.” açıklaması yapıldı.

 TOKİ Tire 529 konutları % 92 inşaat seviyesinde

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İzmir’in Tire İlçesi’nde inşa edilecek 529 konutun ihalesi yapılmıştı. 15 Aralık, Perşembe günü gerçekleştirilen ihale kapsamında ayrıca altyapı ve çevre düzenleme işi de yer almıştı. Yükseklikleri zemin+4, zemin+5 ve zemin+6 olan projedeki konutların 357’si 2+1 ve 172’si ise 3+1 planında inşa edilecek. Projelendirme yapılırken yörenin yerel mimarisi göz önünde bulunduruldu. Cephe tasarımlarında modern mimari anlayış hakim kılındı. TOKİ Tire konutlarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin sorulara Tire TOKİ konutları teslim tarihine ilişkin Toplu Konut İdaresi’nden yapılan açıklama. TOKİ açıklamasında, "İzmir İli Tire İlçesi 529 Konut, projemiz %92 inşaat seviyesinde olup, en kısa sürede teslim işlemlerinin yapılabilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Konutlarımız teslime hazır hale geldiğinde teslim programı web sayfamızdan ilan edilecektir. Gelişmeleri kurumun internet adresinden takip edebilirsiniz." denildi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 10:52
  1. İzmir Tire 3. etap 529 konut inşaatında son durum ne?
  2. İzmir Tire 3. etap 529 konutları ne zaman bitecek
  3. İzmir Tire 3. etap 529 konutları ne zaman tamamlanacak
  4. İzmir Tire 3. etap 529 konutları ne zaman teslim edilecek

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