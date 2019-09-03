İzmir sallanıyor! Bir günde 3 deprem

İzmir Karaburun açıklarında yarım saat arayla 3,8 ve 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.13'te ise Karaburun bir kez daha 3,7 büyüklüğündeki deprem ile sallandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Ege Denizi İzmir Karaburun açıklarında saat 9.43'te 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bu depremden 34 dakika sonra yine Karaburun açıklarında 3,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Öğlen bir daha sallandı

Depremlerden ilki yerin 6 kilometre altında, diğeri ise 11 kilometre altında gerçekleşti.

İzmir'de 3,7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

İzmir Karaburun açıklarında saat 15.13'te bir deprem daha meydana geldi. Deprem yerin 28 kilometre derinliğinde gerçekleşti.