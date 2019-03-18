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İzmir oy kullanma saatleri YSK İzmir seçim sonuçları 2019

YSK belirlediği seçim takvimi süreci işliyor. Türkiye'de 57 milyon seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart'ta sandığa gidecek. Oy kullanma ne zaman başlıyor 2019, seçim saat kaçta başlıyor 2019, İzmir'de oy verme saati YSK İzmir'de oy verme saat kaçta başlıyor araştırılıyor. 31 Mart 2019 yerel seçim haberlerine ilişkin son dakika gelişmeleri. İşte 3,314,384 seçmenin bulunduğu İzmir'de oy kullanma saatleri.

18 Mart 2019 Pazartesi 15:02
İzmir oy kullanma saatleri YSK İzmir seçim sonuçları 2019

YSK belirlediği seçim takvimi süreci işliyor. Türkiye'de 57 milyon seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart'ta sandığa gidecek. Oy kullanma ne zaman başlıyor 2019, seçim saat kaçta başlıyor 2019, İzmir'de oy verme saati YSK İzmir'de oy verme saat kaçta başlıyor araştırılıyor. 31 Mart 2019 yerel seçim haberlerine ilişkin son dakika gelişmeleri. İşte 3,314,384 seçmenin bulunduğu İzmir'de oy kullanma saatleri.

İzmir Büyükşehir belediye başkanlığı için AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakının adayı Nihat Zeybekçi ile CHP-İYİ Parti-HDP'nin oluşturduğu Millet İttifakının adayı Tunç Soyer yarışmakta. 

Türkiye'de 57 milyon seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart'ta sandığa gidecek. 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında merak edilenleri derledi.

Hangi illerde saat kaçta oy kullanma işlemi başlayacak?

YSK kararına göre, İzmir'de oy kullanma 08:00’da başlayacak 17:00’da bitecek. Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.

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Seçime kaç parti katılacak?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı uyarınca, Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi seçime katılacak.

Türkiye genelinde kaç sandık kurulacak?

Cezaevlerinde kurulacak sandıklar hariç 30 büyükşehirde 44 milyon 212 bin 704 seçmen 142 bin 777 sandıkta, 51 ilde ise 12 milyon 837 bin 77 seçmen 51 bin 851 sandıkta oy kullanacak.

Seçmen nerede oy kullanacak?

Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek. Bir seçmen, aynı seçim türü için birden fazla oy kullanamayacak. Bir seçmen, hangi seçim çevresinin seçmeni ise ancak o seçim çevresinde yapılan seçimler için oy kullanabilecek.

Büyükşehirlerde yaşayan seçmen neler için oy kullanacak?

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.

Büyükşehir olmayan illerde seçmenler ne için oy kullanacak?

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek.

Köylerde hangi oylar kullanacak?

Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.

Oy pusulaları ne renk olacak?

Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak.

Pusulalar kaç zarfa konulacak?

Oy pusulaları tek zarfa konulacak.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 15:02
  1. Kilis
  2. Iğdır
  3. Ardahan
  4. Şırnak
  5. Batman
  6. Bayburt
  7. Van
  8. Şanlıurfa
  9. Tunceli
  10. Trabzon
  11. Tekirdağ
  12. Sivas
  13. Siirt
  14. Samsun
  15. Sakarya
  16. Rize
  17. Ordu
  18. Muş
  19. Muğla
  20. Mardin
  21. Kahramanmaraş
  22. Manisa
  23. Malatya
  24. Konya
  25. Kocaeli
  26. Kayseri
  27. Kars
  28. İzmir
  29. İstanbul
  30. Mersin
  31. Hatay
  32. Hakkari
  33. Gümüşhane
  34. Giresun
  35. Gaziantep
  36. Eskişehir
  37. Erzurum
  38. Erzincan
  39. Elazığ
  40. Diyarbakır
  41. Denizli
  42. Bursa
  43. Bitlis
  44. Bingöl
  45. Balıkesir
  46. Aydın
  47. Artvin
  48. Antalya
  49. Ankara
  50. Ağrı
  51. Adıyaman
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