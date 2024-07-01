İzmir metrosunda facia! Çok sayıda yaralı var
İzmir Metrosunda arızalanan yürüyen merdiven faciaya neden oldu. Merdivenin ters yönde hareket etmesi sonrası çok sayıda vatandaş yaralandı.
İzmir Metrosunda arızalanan yürüyen merdivenin ters yönde hareket etmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
Konak ilçesi Üçyol Metro İstasyonu’ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, üzerinde yolcular bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle bir anda ters yönde hareket etmeye başladı.
Merdivenin kayması sonucu dengesini kaybederek düşen 9 kişi hafif şekilde yaralandı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları kontrol amaçlı çevredeki hastanelere kaldırdı.
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